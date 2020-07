Nhiều khách hàng mua đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM từ 17 năm trước đến nay cấp sổ đỏ, có trường hợp mua đất từ lúc còn độc thân đến khi có vợ và hai con vẫn chưa có giấy tờ.

Tiền mất, đất chẳng thấy đâu

Dự án Khu định cư Phước Kiển (giai đoạn 1), xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM được chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Công ty SADECO) bán cho hàng trăm hộ dân bằng hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật – nhận lại đất ở từ 17 năm trước.

Tuy nhiên đến nay vẫn còn 106 trường hợp chưa được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sự việc kéo dài trong nhiều năm và mới đây hàng chục khách hàng đã kéo đến trụ sở Công ty SADECO căng băng rôn, yêu cầu chủ đầu tư giải quyết.

Bà B.T.T.C (ngụ quận 7) cho biết, bà mua lô Q05 diện tích 100m2 qua 2 đời chủ, giá trị hợp đồng là 300 triệu đồng và được sang tên từ năm 2014. Dù đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho Công ty SADECO nhưng bà C. không được giao đất.

Khách mua nền đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển yêu cầu chủ đầu tư giải quyết việc cấp sổ.

Vì có nhu cầu xây dựng nhà ở nên bà C. yêu cầu chủ đầu tư bàn giao đất hoặc đổi sang lô đất có diện tích tương đương cùng khu vực. Trả lời bà C. bằng văn bản vào tháng 12/2014, Công ty SADECO cho biết, vì một số lý do khách quan, công ty chưa thể hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và bàn giao đất.

Nếu bà C. có nhu cầu xây dựng nhà ngay thì liên hệ với công ty để lập thủ tục đổi nền Q05 sang nền E03 diện tích 100m2, đồng thời thực hiện thủ tục xin phép xây dựng nhà. Tuy nhiên sau nhiều lần đề nghị giải quyết theo phương án trên thì đến nay bà C. vẫn chưa nhận được nền đất.

“Vì tin tưởng công ty làm ăn uy tín nên 6 năm qua tôi vẫn chờ giao đất. Nhiều lần yêu cầu giải quyết nhưng công ty chỉ hứa hẹn, không trả lời cụ thể. Suốt thời gian qua gia đình tôi phải đi thuê nhà trọ, không thể an cư lạc nghiệp, trong khi tiền đã thanh toán cho công ty”, bà C. bức xúc nói.

Tương tự, ông H.Q.T (ngụ quận 3) cho biết, năm 2006 ông mua lại lô đất E53 diện tích 140m2 tại dự án Khu định cư Phước Kiển của một khách hàng góp vốn từ năm 2004, giá trị hợp đồng là 473 triệu đồng. Ông T. phải trả khoản chênh lệch cho chủ trước và thanh toán cho Công ty SADECO 95% giá trị hợp đồng.

Tại Điều 2 hợp đồng góp vốn thể hiện, chủ đầu tư sẽ giao sổ đỏ khi ông T. hoàn tất việc góp vốn và hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Nhận bàn giao đất từ năm 2009 nhưng đến nay ông T. vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về việc Công ty SADECO hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ.

“Rất nhiều lần tôi liên hệ với công ty yêu cầu trả lời cụ thể thời gian cấp sổ đỏ nhưng không nhận được sự hợp tác. Tôi mua đất từ lúc còn độc thân, đến nay đã có vợ và hai con vẫn chưa có sổ đỏ. Lo ngại rủi ro về pháp lý nên hiện gia đình tôi vẫn chưa thể xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống”, ông T. nói.

Chủ đầu tư tránh né?

Bức xúc vì Công ty SADECO không có thiện chí giải quyết việc cấp sổ đỏ, mới đây tập thể khách mua đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển (giai đoạn 1) đã kéo đến trụ sở công ty yêu cầu giải quyết thì không được người có trách nhiệm tiếp nhận.

Theo các khách hàng, khi tập thể khách hàng đến làm việc vào ngày 6/7/2020 thì công ty cử nhân viên lễ tân ra tiếp nhận đơn kiến nghị, trong khi các lãnh đạo có trách nhiệm giải quyết lại không tiếp, dù người dân chấp nhận chờ.

Có khách hàng mua đất tại dự án Khu định cư Phước Kiển từ 17 năm trước đến nay vẫn chưa được giao đất.

Trả lời bằng văn bản với khách hàng ngày 15/7/2020, Công ty SADECO cho biết đang tiếp tục thực hiện các công tác còn lại tại dự án. Liên quan các nội dung trong đơn kiến nghị, công ty đang kiểm tra, rà soát và trả lời cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

“Chúng tôi đã chờ từ hơn chục năm nay nhưng cách trả lời theo kiểu kéo dài thời gian của Công ty SADECO càng làm cho mọi người bức xúc. Lãnh đạo công ty tránh né không trực tiếp đối thoại với khách hàng, nếu không thực hiện theo hợp đồng chúng tôi sẽ khiếu nại đến cơ quan thẩm quyền của Thành phố”, một khách hàng nói.

Theo tìm hiểu, dự án Khu định cư Phước Kiển (giai đoạn 1) quy mô 607 nền đất. Giai đoạn từ năm 2014 – 2015, Công ty SADECO đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận cấp tổng cộng 501 sổ đỏ, chia làm 2 đợt và trong đó có 1 nền đã chuyển qua tái định cư.

Đến tháng 9/2016, Công ty SADECO tiếp tục có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin cấp sổ đỏ đợt 3 cho 106 nền đất tại dự án. Những trường hợp khách hàng khiếu nại mua đất nhưng chưa được cấp sổ đỏ nằm trong số này.

Để khách quan thông tin, PV VietNamNet đã liên hệ qua điện thoại với ông Đỗ Thế Huấn - Phó TGĐ Công ty SADECO vào sáng 25/7. Tuy nhiên, ông Huấn cho biết "hiện không trả lời gì được".

Phương Anh Linh