Sau khi phản ánh một căn nhà tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM vi phạm xây dựng, một nữ cán bộ Nhà nước đã bị tạt chất bẩn trong đêm. Sở Xây dựng TP.HCM chính thức thông tin về vụ việc.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo về vụ việc nữ cán bộ Nhà nước là bà P.T.K.O bị tạt chất bẩn sau khi phản ánh vi phạm trật tự xây dựng tại căn nhà số 5/45/7B đường Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh.

Theo Sở Xây dựng, nhà đất tại địa chỉ 5/45/7B đường Nơ Trang Long được UBND Q.Bình Thạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào tháng 9/2016.

Sau đó, ông H.A và bà P.T.N nhận chuyển nhượng, được cập nhật biến động vào tháng 1/2018.

Cuối tháng 1/2018, ông H.A và bà P.T.N được UBND Q.Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng thi công nhà riêng lẻ tại địa chỉ trên. Công trình có quy mô 4 tầng, hầm, lửng, mái che cầu thang…; tổng diện tích xây dựng gần 280m2.

Công trình vi phạm xây dựng tại Q.Bình Thạnh.

Đầu tháng 4/2018, Đội Thanh tra địa bàn Q.Bình Thạnh phối hợp UBND P.7 kiểm tra hiện trạng xây dựng tại công trình trên thì phát hiện có một phần kết cấu nhà liền kề đưa sang.

Ba lần kiểm tra sau đó, cơ quan chức năng ghi nhận hiện trạng công trình nhà ở của ông H.A và bà P.T.N xây dựng nhỏ hơn giấy phép xây dựng, phù hợp với giấy phép xây dựng.

Đến tháng 9/2019, bà P.T.K.O phản ánh công trình nhà ở nói trên xây dựng không phép, nới rộng khoảng lùi tầng 4, nới rộng tầng mái che thang, phát sinh thêm tầng cao và lắp tấm pin năng lượng mặt trời.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND P.7, Q.Bình Thạnh phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra và phát hiện có vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời, xác minh thời điểm vi phạm, đo đạc diện tích để có cơ sở lập biên bản xử lý.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, qua kiểm tra hiện trạng xác định công trình hiện có quy mô 5 tầng, hầm, lửng, mái che cầu thang, mái che năng lượng mặt trời.

Như vậy, chủ công trình đã nới rộng khoảng lùi phía trước tại tầng 4, nới rộng diện tích mái che cầu thang thành 1 tầng, phát sinh thêm tầng mái che cầu thang và phần mái năng lượng mặt trời so với giấy phép xây dựng.

Về xử lý công trình xây dựng vi phạm, tháng 9/2019, UBND P.7 đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Bình Thạnh tạm ngưng việc đăng ký sở hữu đối với công trình xây dựng 5/45/7B đường Nơ Trang Long để kiểm tra, xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tháng 5/2020, sau khi lập biên bản để xác minh thời điểm vi phạm xây dựng tại công trình nói trên, cơ quan chức năng đã vận động chủ nhà để tiến hành đo đạc, xác định diện tích xây dựng sai phép. Tuy nhiên, chủ nhà không hợp tác.

Đến tháng 8/2020, tổ công tác gồm các đơn vị thuộc UBND Q.Bình Thạnh tiếp tục tiến hành kiểm tra hiện trạng để lập hồ sơ xử lý vi phạm. Thế nhưng, chủ công trình không đồng ý cho tổ công tác kiểm tra hiện trạng công trình.

Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, về trách nhiệm, UBND Q.Bình Thạnh chưa lập hồ sơ xử lý công trình vi phạm trên theo đúng thẩm quyền. Do đó, kiến nghị UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm đến công trình nói trên.

Trong khi công trình vi phạm xây dựng tại địa chỉ 5/45/7B đường Nơ Trang Long chưa được xử lý dứt điểm, vào một đêm cuối tháng 4/2020, người phản ánh công trình vi phạm trật tự xây dựng là bà P.T.K.O trên đường về nhà đã bị hai thanh niên lạ mặt tạt chất bẩn vào người.

Vụ việc xảy ra tại khu vực thuộc P.An Bình, Q.2, thẩm quyền giải quyết của Công an Q.2. Đến nay, Công an Q.2 vẫn chưa có kết luận vụ việc. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM giao Công an Q.2 khẩn trương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phương Anh Linh