Cư dân The Pegasuite treo băng rôn phản đối một số vấn đề tại chung cư đã bị công an mời làm việc. Trong khi đó, chủ đầu tư đã đưa ra lời giải thích về những nội dung cư dân phản ánh.

Công an mời làm việc vì treo băng rôn phản đối

Liên quan đến vụ việc “Chưa giao sổ hồng, chủ đầu tư The pegasuite đã ép cư dân đóng tiền” như VietNamNet đã thông tin, một số cư dân chung cư The Pegasuite (số 1002 Tạ Quang Bửu, P.6, Q.8, TP.HCM) cho biết Công an P.6, Q.8 đã mời họ làm việc.

Chung cư The Pegasuite do Công ty CP Đầu tư Phương Việt (Phương Việt Invest) làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn tất xây dựng và bàn giao căn hộ cho khách hàng từ năm 2019.

Cư dân The Pegasuite treo băng rôn phản đối chủ đầu tư về việc xác định diện tích chênh lệch và thủ tục cấp sổ hồng.

Ông Nguyễn Trung Nghĩa (chủ căn hộ ở tầng 30 chung cư The Pegasuite) cho hay, sau khi phản ánh những bức xúc của mình về việc chênh lệch diện tích căn hộ và chủ đầu tư thu 5% giá trị căn hộ còn lại khi chưa bàn giao sổ hồng, ông nhận được giấy mời đến Công an P.6, Q.8 làm việc vào ngày 27/2/2021.

Một cư dân khác là ông Hoàng Duy Hải (chủ căn hộ ở tầng 20 chung cư The Pegasuite) cũng nhận được giấy mời của Công an P.6, Q.8 sau khi phản ánh chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm hợp đồng mua bán.

Trong giấy mời hai cư dân nói trên, Công an P.6, Q.8 chỉ đề cập nội dung chung chung là “hỏi một số vấn đề có liên quan”.

Theo các cư dân nhận được giấy mời làm việc của Công an P.6, Q.8, thời gian gần đây họ bức xúc các vấn đề xác định diện tích chênh lệch sau khi bàn giao căn hộ và khi chuẩn bị làm thủ tục cấp sổ hồng. Đồng thời, Phương Việt Invest có thông báo thu 5% giá trị căn hộ còn lại khi chưa bàn giao sổ. Do đó, các cư dân đã treo băng rôn phản đối chủ đầu tư ở mặt ngoài căn hộ của mình.

Trước đó, một số cư dân treo băng rôn phản đối chủ đầu tư cho biết, khi lên làm việc với Công an P.6, Q.8, họ được vận động tháo băng rôn và hứa sẽ mời Phương Việt Invest làm việc với cư dân. Tuy vậy, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có buổi làm việc nào với cư dân để giải quyết.

Theo Luật sư Trần Nguyễn Ngọc Trâm (Đoàn Luật sư TP.HCM), với chức năng quản lý hành chính tại địa phương, Công an P.6, Q.8 được phép mời người dân lên làm việc. Tuy nhiên nội dung làm việc về vấn đề gì phải ghi cụ thể trong giấy mời để người dân chuẩn bị hoặc nhờ người hỗ trợ pháp lý.

Phương Việt Invest nói gì?

Phản hồi cho VietNamNet về việc xác định chênh lệch diện tích căn hộ thực tế để làm thủ tục cấp sổ hồng tại chung cư The pegasuite, bà Trần Thị Đăng Lan – Tổng giám đốc Phương Việt Invest cho biết, khi bàn giao nhà cho khách hàng vào năm 2019, công ty đã thuê đơn vị có chức năng đo đạc để xác định diện tích.

Sau đó, một số cư dân phản ánh có sự sai lệch về diện tích nên Phương Việt Invest đã yêu cầu đơn vị đo đạc tiến hành đo lại. Kết quả đo lại cho thấy, một số căn hộ có sự chênh lệch so với số liệu khi bàn giao nhà.

Với những căn hộ bị giảm diện tích, công ty đã hoàn trả phần giá trị chênh lệch cho cư dân. Còn với các căn hộ tăng diện tích hơn 2% so với diện tích ghi trong hợp đồng, công ty đã thông báo và yêu cầu khách hàng thanh toán phần diện tích tăng thêm theo điều khoản hợp đồng.

Tổng giám đốc Phương Việt Invest cho rằng, nếu cư dân nào không đồng ý với số liệu đo đạc lại trong thông báo của công ty thì có thể tự thuê đơn vị đo đạc khác có chức năng để kiểm chứng.

“Nếu diện tích đo lại không vượt quá 2% so với diện tích trong hợp đồng thì cư dân không phải thanh toán thêm, khi đó công ty sẽ trả chi phí đo đạc. Trường hợp diện tích đo lại tăng hơn 2% thì cư dân phải thanh toán thêm giá trị chênh lệch và phải tự trả phí đo đạc”, đại diện Phương Việt Invest nói.

Chủ đầu tư The Pegasuite đưa ra 2 phương án đo lại diện tích căn hộ để giải quyết với cư dân.

Với phản ánh Phương Việt Invest ép cư dân đóng 5% giá trị căn hộ còn lại khi chưa bàn giao sổ hồng, bà Trần Thị Đăng Lan cho rằng phản ánh này không đúng.

Bởi khi thực hiện thủ tục cấp sổ hồng, công ty đã 2 lần gửi thông báo yêu cầu cư dân cung cấp hồ sơ. Tuy nhiên, một số cư dân không phối hợp và kéo dài quá thời hạn 50 ngày theo thoả thuận trong hợp đồng. Khi đó, cư dân tự đi làm sổ hồng.

Những trường hợp cư dân tự làm sổ hồng, công ty có thông báo đề nghị thanh toán 5% giá trị căn hộ còn lại để thanh lý hợp đồng. Điều này phù hợp với thoả thuận hợp đồng và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng.

“Chúng tôi luôn có thiện chí ngồi lại với cư dân để tìm giải pháp xử lý phù hợp nhất. Nếu không tìm được tiếng nói chung, công ty vẫn mong cư dân tiếp tục thực hiện trình tự giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật, không dùng sức ép đám đông hoặc thông tin không đúng sự thật để gây rối trật tự an ninh làm ảnh hưởng đến đời sống cư dân ở dự án và chủ đầu tư”, bà Trần Thị Đăng Lan nói.

Một chuyên gia BĐS tại TP.HCM cho rằng, việc cấp sổ hồng tại chung cư The Pegasuite cần phải chia ra 2 trường hợp: Chủ đầu tư thay mặt cư dân làm sổ hồng hoặc cư dân tự đi làm.

Khi chủ đầu tư thay mặt cư dân làm thủ tục cấp sổ hồng, theo quy định và thoả thuận trong hợp đồng, cư dân không phải thanh toán 5% giá trị căn hộ còn lại cho đến khi được giao sổ. Nếu chủ đầu tư thu số tiền 5% này trước khi giao sổ là không đúng quy định, trừ thoả thuận khác.

Trường hợp cư dân tự đi làm sổ hồng thì họ phải thanh toán số tiền 5% này để hoàn tất hồ sơ. Đây là một trong nhiều điều kiện của cơ quan có thẩm quyền khi cấp sổ hồng.

Phương Anh Linh