Các chuyên gia dự đoán du lịch Bình Định sẽ nhanh chóng tăng tốc trở lại vào giai đoạn nửa cuối năm 2020, kéo theo đó là sự “bùng nổ” của BĐS nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió…

Sức hấp dẫn của du lịch Bình Định

9 tháng đầu năm 2020, lượng khách du lịch đổ về Bình Định gia tăng “đột biến”. Đặc biệt, lượng khách nội địa tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh… tới Bình Định tăng mạnh so với cùng kì năm trước.

Thống kê cho thấy, tại những tháng cao điểm như tháng 6,7,8 mặc dù dịch nhưng tỷ lệ phòng tại các khách sạn, resort luôn kín vào các ngày cuối tuần, thậm chí một số resort đã được đặt trước phòng vào những tháng cuối năm.

Du lịch Quy Nhơn - Bình Định bứt phá trở thành điểm đến hàng đầu sau dịch

Chị Hoàng Thu Trang (Hà Nội) chia sẻ: “Sở thích của gia đình mình là du lịch khám phá những vùng đất mới. Bình Định là nơi mình đã ấp ủ từ lâu và tìm hiểu khá kỹ trước khi quyết định mua vé máy bay. Ấy vậy mà kiếm mãi không được khách sạn do cuối tuần các phòng hầu như đã kín, nên gia đình mình phải sắp xếp đi vào các ngày trong tuần”.

Không chỉ gia đình chị Trang, nhiều công ty, doanh nghiệp cũng tranh thủ thời điểm các đơn vị lữ hành đang tung ra nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn để tổ chức cho cán bộ nhân viên đi du lịch.

Nhiều công ty du lịch cho biết lượng tour đặt đi các tỉnh miền Trung được khách hàng ưa chuộng. Trong đó, Bình Định là một trong những điểm đến đang “cháy” tour do giá vé máy bay hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi khác.

Báo cáo của Sở Du lịch Bình Định, ước tính trong tháng 6/2020, ngành du lịch Bình Định chào đón được 251.736 lượt khách, tăng gấp 2,84 lần so với tháng 5/2020. Doanh thu du lịch trong tháng 6 đạt 292 tỷ đồng, tăng gấp 2,12 lần so với tháng trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, ngành du lịch Bình Định ước tính đón được 1.066.261 lượt khách với doanh thu đạt 1.277 tỷ đồng.

Bình Định - Điểm sáng du lịch hàng đầu Miền Trung

Bên cạnh đó, vào tháng 6/2020, Quy Nhơn còn lọt vào top 20 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2020 do Hostelworld - nền tảng đặt phòng khách sạn và tin tức du lịch uy tín của Mỹ xếp hạng, cho thấy tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ của thành phố biển xinh đẹp này.

Hỗ trợ đắc lực cho sự khởi sắc du lịch có sự đóng góp không nhỏ của ngành hàng không. Trong tháng 6, tổng số lượt cất, hạ cánh đến sân bay quốc tế Phù Cát từ 3 đầu TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng là 1.488 lượt, tăng gấp 2,5 lần so với tháng 5/2020.

Hiện tại, tỉnh Bình Định cũng đang xúc tiến mở thêm các đường bay kết nối nhiều khu vực nội địa khác như Tây Nam Bộ, Đà Lạt và kết nối du lịch với các tỉnh khác để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của du lịch Bình Định.

Không chỉ vậy, từ khóa “du lịch Bình Định” cũng nằm trong top tìm kiếm của Google. Bình Định đang là điểm sáng du lịch trên bản đồ Việt Nam.

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ: “Điểm hấp dẫn của Quy Nhơn - Bình Định chính là một vùng đất yên bình, sạch đẹp và không gian du lịch độc đáo, giàu bản sắc. Có thể nói, du lịch Bình Định đã và đang chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế, mở ra cửa sáng cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng trở lại đường đua.”

BĐS Nhơn Hội sẵn sàng “bứt phá”

Sự khởi sắc của du lịch Bình Định cũng là động lực để thị trường BĐS nghỉ dưỡng nơi đây phát triển mạnh mẽ hơn. Điều này được thể hiện rõ ở số lượng tìm kiếm BĐS tại khu vực này trong quý II đã tăng 30% so với quý I/2020, đặc biệt là tại các điểm du lịch nổi tiếng như Quy Nhơn, Nhơn Hội...

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngoài thị trường Quy Nhơn vốn đã sôi động từ trước, vẫn còn sự thiếu vắng các khu đô thị phục vụ du lịch được quy hoạch bài bản tại Nhơn Hội, nhất là tại KDL Kỳ Co, Eo Gió. Sự không tương đồng về phát triển du lịch và tiềm năng BĐS đã mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp đầu tư, mà thành công nhất chính là sự góp mặt của Tập đoàn Danh Khôi.

Kỳ Co Gateway - Khu đô thị biển sở hữu vị trí đắc địa với sổ đỏ trao tay

Tập đoàn Danh Khôi đã tiên phong mở lối khai phá mảnh đất tiềm năng mang tên Nhơn Hội với dự án khu đô thị biển Nhơn Hội New City quy mô 34,16ha và gần đây nhất là "cú hích" Kỳ Co Gateway - dự án tọa lạc tại "cửa ngõ" khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió.

Là tâm điểm của BĐS Nhơn Hội, Kỳ Co Gateway được Tập đoàn Danh Khôi quy hoạch bài bản và đầu tư hạ tầng với tiến độ nhanh chóng. Dự án đã hoàn thành hạ tầng đường giao thông, lát gạch các phân khu và cảnh quan ngoại khu. Hiện, dự án đang được ra mắt thị trường với mức giá "mềm", chỉ từ 25triệu/m2 với sổ đỏ trao tay tại đô thị biển sầm uất bậc nhất Bình Định.

Không chỉ vậy, 2 dự án trên còn được sự "hậu thuẫn" lớn về cơ sở hạ tầng, tạo sự thông thương thuận lợi giữa Nhơn Hội với Quy Nhơn và các địa phương khác. Mới đây, Bình Định cũng vừa khánh thành trục đường khu kinh tế Nhơn Hội nối dài đến sân bay quốc tế Phù Cát tạo điều kiện thu hút du khách đến du lịch và nghỉ dưỡng tại đây.

Có thể nói, Nhơn Hội New City và tâm điểm Kỳ Co Gateway với quy hoạch bài bản được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho du lịch Nhơn Hội - Kỳ Co trong tương lai.

Mọi chi tiết liên hệ: Hotline: 0931 636 838 Website: http://kycogateway.com.vn/

Lệ Thanh