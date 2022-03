Cây Lan Ý có mấy loại?

Dựa vào kích thước của lá, cây Lan Ý thường được chia làm 3 loại chính, gồm: Lan ý lá nhỏ, Lan Ý là vừa và Lan Ý lá to. Cả ba loại đều giống nhau về đặc điểm của thân, lá và hoa.

Cây Lan Ý lá nhỏ dễ nhận biết, thân và lá đều khá nhỏ. Loại này thường được trồng trong chậu, thích hợp trang trí trên bàn làm việc hoặc bàn trà trong nhà.

Cây Lan Ý thường được chia làm 3 loại dựa vào kích thước của lá. (Ảnh minh hoạ)

Có kích thước lá lớn là Lan Ý lá vừa, loại này khi lớn sẽ phát triển thành bụi. Lan Ý lá vừa thích hợp trồng trong chậu để trang trí như một loại cây trồng trong nhà.

Kích thước lá to hơn hẳn hai loại trên là Lan Ý lá to, thân cây và hoa cũng cao lớn tương ứng. Đặc điểm của Lan Ý lá to là khi phát triển sẽ mọc thành bụi rộng, thường được trồng trong chậu lớn để trang trí hành lang hoặc sảnh các toà nhà.