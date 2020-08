Lần đầu mua nhà không có kinh nghiệm do đó rất dễ bị hớ, bị mua đắt hoặc vướng phải các trục trặc pháp lý.

Xác định mục đích mua nhà

Nhiều người mua nhà để ở hoặc để kinh doanh nhưng có người mua nhà để đầu tư kiếm lời. Mục đích khi mua nhà rất quan trọng, giúp bạn lựa chọn được căn nhà thực sự phù hợp với nhu cầu.

Mục đích mua nhà nên được xác định rõ ngay từ đầu.

Ví dụ bạn mua nhà để ở thì cần xem xét xem căn nhà đó có vị trí phù hợp với mình hoặc gia đình mình không (gần nơi làm việc, trường học của con, công viên, chợ, bệnh viện...), căn nhà có đủ số phòng cần thiết, thiết kế có đẹp không, có cần sửa chữa không, hướng nhà hợp phong thủy không...

Nếu bạn mua nhà để kinh doanh thì phải xác định xem căn nhà ấy vị trí có thuận lợi cho việc buôn bán không. Mua một ngôi nhà xấu có vị trí thuận lợi để kinh doanh vẫn tốt hơn một ngôi nhà đẹp có vị trí không thuận lợi vì nhà xấu thì vẫn sửa sang được theo ý muốn của mình, còn nhà đẹp mà không thuận lợi vị trí thì kinh doanh dễ bết bát.

Còn nếu bạn mua nhà để đầu tư kiếm lời thì phải chọn đúng thời điểm để "xuống tiền", tức là mua lúc giá thấp và bán khi giá cao mới giúp bạn thu lại lợi nhuận. Nếu mua khi ngôi nhà đó đang được giá thường sẽ dẫn đến thua lỗ nặng nề.

Chọn lựa loại bất động sản phù hợp

Chung cư hay nhà đất đều có ưu nhược điểm riêng.

Hiện ở Việt Nam có nhiều loại bất động sản như đất nền, chung cư, nhà đất... Bạn cần xác định rõ ưu nhược điểm của từng loại hình trước khi quyết định chọn mua. Ví dụ, nhà đất có ưu điểm là có thể đập đi xây lại, sữa chữa trong nhà thoải mái, , để xe trong nhà không phải trả phí như chung cư... Nhà chung cư hàng tháng phải trả chi phí quản lý, gửi xe, điện nước sinh hoạt chung nhưng bù lại có ưu điểm là an ninh tốt hơn, giá thành thường cũng dễ chịu hơn nhà đất...

Dựa trên các ưu nhược điểm đó, bạn sẽ xem xét xem loại hình nào phù hợp hơn với gia đình mình. Việc xác định rõ ràng sẽ giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều thời gian và không bị phân tâm, lần lữa khi quyết định "xuống tiền".

Giá trị của nhà sẽ bị hao mòn, còn đất thì không

Giá trị của căn nhà sẽ bị hao mòn, còn đất thì không. Do đó, một ngôi nhà mới, to, đẹp nhưng nằm tại khu vực không tốt cũng sẽ có giá trị thấp hơn so với một ngôi nhà cũ nhưng nằm ở vị trí đẹp. Chính vì vậy, trước khi mua nhà, bạn nên đưa ra những đánh giá chi tiết về khu vực nơi có ngôi nhà bạn định mua, xem xét đến tiềm năng phát triển của khu vực đó.

Xem xét kỹ, yêu cầu bên bán cho xem giấy chứng nhận sở hữu nhà đất.

Sử dụng dịch vụ môi giới hiệu quả

Nếu tìm mua nhà thông qua dịch vụ môi giới, vì chân ướt chân ráo mới mua nhà lần đầu nên các bạn phải cẩn thận kẻo bị các tay môi giới lừa hoặc nâng giá khống. Các bạn nên nói rõ nhu cầu của mình, ví dụ: ngân sách bao nhiêu, khu vực nào, tiện ích nào cần phải có… để tiết kiệm thời gian đi lại khi xem nhà. Các bạn nên xem ít nhất là 3 - 10 nhà do môi giới đưa bạn đi, sau đó mới quyết định. Phải thỏa thuận rõ phí môi giới bên nào trả, trả bao nhiêu, hợp đồng môi giới kết thúc khi nào…

Lựa chọn thời điểm thích hợp để mua nhà

Thời điểm mua nhà rất quan trọng. Lời khuyên của các chuyên gia bất động sản dành cho người mua nhà lần đầu là không nên mua vào giai đoạn sốt đất. Lý do là bởi khi thị trường đang nóng sốt, người mua rất dễ bị mua hớ do bên bán thường tăng giá một cách bất hợp lý, tạo nên những mức giá “trên trời”. Trong khi đó, người mua lại có tâm lý cố mua bằng được vì sợ vuột mất cơ hội. Trên thực tế, hầu hết các trường hợp bị hớ tiền tỷ khi mua nhà đều xảy ra trong giai đoạn sốt đất. Vì vậy, để giảm thiểu tối đa rủi ro, người mua nên tránh mua vào giai đoạn này.

Xem sổ đỏ, kiểm tra tính pháp lý

Sau khi bạn đã chọn được căn nhà thỏa mãn những tiêu chí mà bạn đưa ra thì hãy yêu cầu bên bán cho xem giấy chứng nhận sở hữu nhà đất. Đất nhất định phải có sổ đỏ và nhiệm vụ của bạn là phải xác minh sổ này là giả hay thật. Nếu mua nhà chung cư, hãy kiểm tra tính pháp lý của dự án đó. Khâu kiểm tra giấy tờ, xác minh tính hợp pháp này nếu được làm cẩn thận thì sau này bạn sẽ không bị mất thời gian giải quyết những rắc rối liên quan đến pháp luật.

