Mùa hè đã gõ cửa với những ngày nắng chói chang và thật nhiều sôi động đang đón chờ. Còn chần chừ gì mà không nhanh chóng trang trí lại không gian sống của bạn để đón hè thật phong cách, chỉ với 10 cách đơn giản sau đây!

1. Chọn gam màu nhiệt đới

Căn nhà của bạn sẽ trở nên mát mẻ, sống động hơn hẳn chỉ nhờ việc thay đổi tông màu chủ đạo. Thay vì những tông màu trầm tạo cảm giác ấm nóng, hãy dùng những tông màu sáng, tươi tắn như: vàng, xanh lá cây, xanh dương,… Nhờ đó, không gian nhỏ nhắn của bạn sẽ trông tựa như một khu rừng nhiệt đới hay một bãi biển mát rượi.

Bạn có thể thay đổi gam màu chủ đạo từ màu tường, màu sofa, thảm, hay thậm chí là từ những vật dụng đơn giản như khăn trải bản, gối sofa,… thôi cũng đủ làm “sáng bừng” căn nhà lên rồi đó!

2. Ánh sáng

Có thể nói, ánh sáng là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định một không gian mang sắc thái khép kín, trầm ổn hay có vẻ “tinh nghịch” đầy hứng khởi. Để “hô biến” căn nhà theo phong cách “ve kêu, hè về” thì bạn cần chú ý tạo thật nhiều ánh sáng (cả ánh sáng tự nhiên lẫn ánh đèn) cho căn phòng.

3. Rèm cửa

Thay bằng những tấm rèm dày tối màu, hãy thay chúng bằng những tấm rèm mỏng hết sức có thể, với gam màu sáng để không gian thêm sáng sủa và ánh nắng dễ len vào hơn.

4. Gương

Cũng như rèm cửa, gương ngoài tác dụng giúp căn phòng của bạn có vẻ rộng và thoáng hơn, thì cũng phản chiếu ánh sáng và tăng sự sáng sủa cho không gian.

5. Đặt một tác phẩm nghệ thuật trong phòng khách

Nghệ thuật có tác động khá lớn đến một căn phòng. Một bức tranh với họa tiết pastel là xu hướng trong mùa hè và sẽ khiến căn phòng của bạn sinh động, lãng mạn hơn gấp bội. Nếu không đủ chi phí để mua một tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, sao bạn không thử trổ tài DIY (Do It Yourself) bằng cách vẽ một bức tranh? Kể cả không có khướu hội họa, bạn cũng có thể tậu một bức hình vẽ mẫu để tô màu cho chúng, dạng tranh vẽ mẫu hiện bày bán rất nhiều trên thị trường.

6. Phong cách Bohemian, tại sao không?

Phong cách Bohemian còn có tên gọi là Boho Chic hoặc Boho ra đời từ thế kỷ 19 và nhanh chóng được áp dụng vào đời sống và các lĩnh vực nghệ thuật như thời trang, kiến trúc,…Bohemian là phong cách sống hòa nhập với thiên nhiên, và đặc biệt là không trùng lặp với bất cứ phong cách nào. Bohemian mang đậm yếu tố tự do. Nhờ vậy, bạn có thể trang trí ngôi nhà của mình với bất kỳ màu sắc rực rỡ nào, với càng nhiều chất liệu đơn giản càng tuyệt. Những họa tiết độc đáo của Bohemian sẽ giúp không gian của bạn “lộn xộn” một cách đầy chất nghệ.

7. Làm mới lại phòng tắm

Là không gian được sử dụng nhiều nhất trong nhà, vì vậy đừng quên phòng tắm khi làm mới ngôi nhà của bạn cho mùa hè! Bạn có thể chọn những gam màu như vàng, xanh dương, xanh lam cho phòng tắm. Một tấm thảm trước cửa phòng tắm với hoa văn sinh động giúp không gian của bạn thêm vui tươi hơn. Hoặc bạn cũng có thể thay đổi rèm tắm sáng màu hơn.

8. Phòng ngủ

Nếu đã nhàm chán với bức tường ngủ đơn điệu, và cũng không thích giấy dán tường hoa văn điệu đà, hãy thử họa tiết cây xanh để tạo sự dịu mát.

9. Thảo mộc và hương thơm

Vào mùa hè, bạn có thể đốt tinh dầu, hoặc nến thơm, hoặc gỗ thơm để tạo nhiều cảm hứng và sự dễ chịu cho các thành viên cho gia đình, đồng thời cũng rất tốt cho những ngày hè oi nóng. Những tinh dầu “sinh ra là để dành cho mùa hè” là: tinh dầu cam quýt, vỏ chanh, bưởi, bạc hà, sả chanh, oải hương, nhài, cỏ hương lau,…

10. Bình hoa và cây xanh

Hơn cả một tấm khăn hoa văn cây cối tượng trưng, thì càng tuyệt hơn nếu bạn bổ sung thêm vào căn phòng của mình cây thật, cùng những bình hoa nhiều màu sắc. Và “a lê hấp!”, vậy là căn nhà buồn tẻ của bạn đã trở nên sống động hơn rất nhiều rồi đấy!

Theo Em đẹp