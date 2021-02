Hương Trang sử dụng đồ decor màu đỏ làm điểm nhấn cho ngôi nhà dịp Tết như: Đèn lồng, khăn trải bàn, vỏ gối, tranh treo tường... với chi phí chưa đến 2 triệu đồng.

Sắp đến Tết, các gia đình chắc chắn không thể bỏ qua công đoạn dọn dẹp vệ sinh và trang hoàng nhà cửa. Theo quan niệm dân gian, việc này mang ý nghĩa “Tống cựu nghinh tân”, xóa bỏ những đen đủi của năm cũ và đón những điều tốt lành của năm mới.

Một bà mẹ trẻ ở Hải Phòng làm nghề thiết kế nội thất đã chia sẻ những bí quyết trang trí, giúp nhà cửa rực rỡ đón Tết với chi phí tiết kiệm.

Cô gái Hương Trang.

Vũ Ngọc Hương Trang (SN 1992) cho hay, nhà cô rộng khoảng 25m2, được xây dựng từ nhiều năm trước nên xuống cấp. Cách đây 2 năm, Hương Trang đã chi khoảng 200 triệu đồng cải tạo lại theo phong cách Minimalism Style - tối giản, sang trọng. Phong cách này ưu tiên lựa chọn các sản phẩm nội thất có thiết kế gọn gàng mà vẫn đủ công năng.





Phòng khách nhà Trang trước và sau khi trang trí Tết.

“Màu sắc và cách bố trí sẽ tùy thuộc vào mỗi căn nhà. Dịp Tết chắc chắn không thể thiếu sắc đỏ nhưng không nên quá lạm dụng’, Trang nói. Màu sắc chủ đạo căn nhà là trắng sáng và be nên vào các dịp lễ trong năm như: Tết, Noel… cô cũng dễ dàng bài trí theo các chủ đề.

Dịp Tết đến điểm nhấn của căn nhà là đèn lồng, khăn trải bàn, gối tựa sofa, kết hợp trang trí cây cảnh.

Khay mứt, hộp đựng giấy có tông màu hợp với không gian Tết.

Đặc biệt, để mang không khí sinh động cho ngôi nhà vào ngày Tết, Trang tự thiết kế bức tranh chim họa mi treo tường. Sau đó, cô ra tiệm in, nhờ thợ in chất liệu decal cán mờ và in bo thêm viền tròn xung quanh tranh làm khung.

Khu vực bàn ăn Trang bày một cây cảnh góc phòng, bức tranh chim họa mi và sử dụng khăn trải bàn màu đỏ, kèm thêm lọ hoa cắm cành lựu.

Mọi người có thể lên mạng để tìm thể loại tranh mình cần. Ngoài chủ đề về chim, các bạn có thể tìm tên các loài vật theo phong thủy 12 con giáp.

Tranh có thể in theo kích thước 60, 80 hoặc 100cm, tùy theo diện tích nhà. Khung có thể làm tròn, vuông, chữ nhật hoặc lục giác.

Phần đế tranh, Trang sử dụng formec màu trắng, dày 1cm - loại vật liệu có độ nhẹ, xốp, dễ đục lỗ. Khi hoàn thiện,chỉ cần đục lỗ, dùng móc gắn tường treo mà không cần khoan.

“Đế tranh mọi người có thể ra hàng cắt CNC quảng cáo làm”, Trang cho hay.

Sau khi dán tranh lên formec, để tranh nhìn sắc nét và nổi bật hơn, Trang dùng màu acrylic dặm lại toàn bộ tranh. Lúc này, nhìn tranh như vẽ tay.

Công đoạn tiếp theo là mua hoa giả gắn lên tranh. Nếu họa tiết tranh màu đỏ thì lựa hoa đỏ, họa tiết vàng thì chọn màu vàng.

Nếu gia đình nào thích in tranh hoa thì lấy loại lá kèm hoa các màu decor. Bức tranh của Trang, cô chọn 2 cành đào đông, 1 cành hoa mẫu đơn, 1 cành hồng nhung to, 1 nhánh đào đông vàng nhũ mini.

Cô sử dụng kìm để cắt chỉnh các cành hoa, và keo nến để dính hoa vào tranh. Trước khi làm, nên sắp xếp bố cục trước và sử dụng keo nến gắn các điểm khó nhìn thấy.

Bức tranh Trang tự làm.

Trang tiết lộ, ngân sách để trang trí nhà cửa Tết của cô không quá nhiều. Phần tranh là 500 nghìn đồng, đèn lồng, vỏ bọc gối, khăn trải bàn chỉ vài trăm nghìn. Tổng chi phí khoảng 2 triệu đồng, chưa kể chậu cúc và cành đào.

Cô cho biết thêm, ngoài các vật dụng này, cây cảnh là thứ không thể thiếu, giúp mang lại sinh khí cho ngôi nhà. Vì thế, các gia đình có thể bài trí thêm cây cảnh, chậu bonsai.

Dịp Tết, cây cảnh phổ biến là mai, đào, quất… nhưng mọi người có thể mua cây thường xuân, hoa cúc vàng, đỗ quyên… tùy theo gu và sở thích.

Hành lang được chủ nhân bố trí chậu cúc vàng, làm sáng bừng không gian.

Bên cạnh cây cảnh thật, Trang mua vài cành lựu đỏ bày bàn ăn. Trang chia sẻ thêm, mọi người nên lựa chọn cách trang trí phù hợp với không gian nội thất trong gia đình. Đặc biệt, tuyệt đối không lạm dụng đồ decor (trang trí), tránh làm rối mắt.

Một số hình ảnh khác của căn nhà:



Ảnh: NVCC

15 ý tưởng màu sắc phòng ngủ theo phong cách cổ điển ngọt ngào Phong cách tinh tế này hiện đang rất phổ biến không chỉ giúp không gian phòng ngủ của bạn ngập tràn sự lãng mạn mà còn mang đến nét đẹp cổ điển sang trọng.

Ngọc Sơn