- Theo DKRA Việt Nam, quý I, lượng giao dịch condotel và biệt thự biển đồng loạt giảm mạnh trên 90% so với cuối năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

DKRA Việt Nam vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng 3 tháng đầu năm 2020. Thống kê từ DKRA Việt Nam cho thấy, lượng tiêu thụ cả condotel và biệt thự biển đều tụt dốc thê thảm.

Khảo sát của đơn vị này cho thấy thị trường biệt thự biển trong quý I chỉ có nguồn cung mới khoảng 16 căn, bằng 3% so với quý trước và bằng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 4 căn, chỉ bằng 1,6% lượng tiêu thụ so với quý trước. Nguồn cung và lượng tiêu thụ chỉ đến từ một dự án tại Phú Quốc.

Trong cả 3 tháng đầu năm 2020, mức tiêu thụ condotel chỉ đạt 25 căn, giảm hơn 95% so với quý trước, thậm chí giảm đến 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo đơn vị này, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chủ đầu tư không tổ chức hoạt động truyền thông, bán hàng. Vì vậy nguồn cung sơ cấp khiêm tốn trên thị trường hiện nay chủ yếu đến từ những dự án đã được mở bán trước đó. Song hầu hết dự án này tiêu thụ rất chậm.

Ở phân khúc condotel, quý I chỉ ghi nhận một dự án mới được mở bán trước Tết Nguyên đán (tháng 1/2020), cung ứng ra thị trường 82 căn condotel, bằng 3,9% so với quý trước và bằng 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Mức tiêu thụ đạt 25 căn, giảm hơn 95% so với quý trước, thậm chí giảm đến 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung sơ cấp và lượng tiêu thụ tập trung ở các thị trường quen thuộc đã mở bán trước đó như Khánh Hòa, Bình Thuận... Tuy nhiên, sức cầu chung tiếp tục suy giảm từ năm 2019 kéo dài đến quý đầu năm 2020 và mãi lực chỉ ghi nhận ở mức rất thấp.

Theo dự báo của Công ty DKRA Việt Nam, trong quý II thị trường vẫn không có nhiều cửa sáng. Ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung mới biệt thự biển và condotel có thể sẽ lên đến khoảng 200 - 300 căn đối với biệt thự biển và khoảng 600 - 800 căn đối với condotel. Các dự án đa phần vẫn tập trung ở những thị trường quen thuộc như Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đà Nẵng. Trong khi đó, sức cầu chung tiếp tục xu hướng giảm từ cuối quý I và duy trì ở mức rất thấp trong quý II.

Thuận Phong