Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở Xây dựng tạm dừng cấp phép xây dựng đối với các dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú.

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản đề nghị Sở Xây dựng quản lý nhà nước đối với các dự án căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa) và văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ rà soát các nội dung quản lý nhà nước đối với dự án căn hộ, biệt thự du lịch và văn phòng kết hợp lưu trú trên địa bàn tỉnh; đồng thời đối chiếu các quy định hiện hành của nhà nước, đề xuất phương án xử lý cụ thể, báo cáo UBND tỉnh để xem xét cho ý kiến giải quyết.

Bình Định tạm dừng cấp phép xây dựng dự án condotel, resort villa, officetel.

Đặc biệt, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở Xây dựng trước mắt tạm dừng cấp phép xây dựng đối với các dự án liên quan đến vấn đề trên.

Trước đó, trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đưa ra đề xuất trước mắt không phát triển thêm dự án condotel, biệt thự du lịch. Không hợp thức các dự án officetel, biệt thự du lịch, officetel thành nhà ở.

Bộ Công an chỉ ra thực trạng, hiện nay, một số địa phương như Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu đang chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản condotel cho người mua, dần hợp thức hóa các condotel, biệt thự du lịch thành nhà ở.

Cũng theo Bộ Công an, hiện nay nhiều Bộ cho rằng đã đầy đủ cơ sở pháp lý để quản lý loại hình căn hộ condotel, biệt thự du lịch, officetel. Tuy nhiên, thực tế việc đầu tư xây dựng, quản lý loại hình bất động sản trên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, các văn bản pháp luật hiện chưa giải quyết được.

Đà Nẵng cho chuyển hơn 1.500 căn condotel tại dự án Cocobay sang căn hộ chung cư.

Ngay trong văn bản số 703 (ngày 14/2/2020) của Bộ Tài nguyên – Môi trường (TNMT) hướng dẫn Sở TNMT các địa phương về chế độ sử dụng đất và cấp chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) công trình xây dựng không phải nhà ở, Bộ Công an cho rằng, Bộ TNMT chưa hướng dẫn rõ việc việc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản condotel, officetel, biệt thự du lịch sẽ được cấp cho chủ đầu tư dự án hay cho từng căn hộ.

Ngoài ra, văn bản 703 của Bộ TNMT cũng chưa đề cập việc xác định chế độ sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và việc cấp sổ đỏ đối với loại hình officetel.

Không chỉ bất cập trong việc cấp sổ hồng, Bộ Công an còn nêu lên những bất cập trong quy định về kinh doanh các loại hình này dẫn đến phức tạp, rủi ro cho người mua.

“Việc mua bán loại hình bất động sản này diễn ra rất phức tạp, nhiều địa phương không quản lý được hoặc buông lỏng, nhiều chủ đầu tư mở bán loại hình này khi chưa đủ điều kiện, rủi ro cho người mua, nhất là khi không thực hiện được cam kết với người mua đã phát sinh tranh chấp, phức tạp về an ninh trật tự” – văn bản của Bộ Công an chỉ rõ.

Theo Bộ Công an, việc mua bán condotel, resort villa thời gian qua diễn ra rất phức tạp, phát sinh tranh chấp, rủi ro cho người mua (Ảnh: Khách hàng dự án Cocobay căng băng rôn tại hội sở chính ngân hàng SHB (77 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đòi quyền lợi (tháng 5/2020).

Cũng theo Bộ này, vừa qua một số doanh nghiệp BĐS đã thông báo tạm dừng chi trả lợi nhuận cho khách hàng mua condotel theo cam kết đã được ký với người mua ảnh hưởng lớn tới khách hàng mua căn hộ.

Bộ Công an cũng điểm tên doanh nghiệp thất hứa là Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô (Công ty Thành Đô) thông báo chấm dứt lợi nhuận cho người mua căn hộ du lịch tại dự án Cocobay (Đà Nẵng); Công ty CP Homes có thông báo tạm dừng chi trả lợi nhuận cho khách hàng đã cam kết tại các dự án The Coastal Hill Quy Nhơn, Condotel Quảng Bình, Condotel Hạ Long với lý do doanh nghiệp khó khăn về tài chính.

Từ những bất cập trong quy định pháp luật, quản lý vận hành, Bộ Công an cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc triển khai các dự án codotel, biệt thự du lịch, officetel tại một số địa phương phát triển nhiều loại hình bất động sản trên, phát hiện sai phạm đề xuất xử lý.

Thuận Phong