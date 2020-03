Bối cảnh thị trường khó khăn vì dịch covid 19 là cơ hội của những nhà đầu tư trường vốn, luôn sẵn sàng “bắt đáy” thị trường, đổ tiền gom đất.

Giới đầu tư bất động sản chuyên nghiệp thường tuân thủ một nguyên tắc trong đầu tư là “nóng sốt bán ra, trầm lắng gom vào”. Dịch Covid-19 là tác nhân khiến những nhà đầu tư vốn mỏng, dùng đòn bẩy tài chính với ý định lướt sóng rơi vào cảnh điêu đứng khi kịch bản “nhảy” sóng không thành.

Họ đang phải gánh lãi vay ngân hàng - khoản lãi càng ngày càng đè nặng khi kinh tế, sản xuất nhiều ngành nghề, lĩnh vực bị đình trệ vì dịch bệnh. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư trường vốn vẫn đang giữ đất chờ thời hoặc đổ tiền gom đất tiếp.

Theo khảo sát của PV, xu hướng bán tháo, cắt lỗ sản phẩm ở nhiều loại hình, phân khúc đã diễn ra từ đầu năm và tăng mạnh vào sau Tết khi dịch bệnh bùng phát. Những nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính đều đang gặp khó trong việc đẩy hàng.

Anh Nguyễn Văn Hải, môi giới bất động sản chuyên đất nền ven biển miền Trung cho biết, rất nhiều nhà đầu tư đã gọi điện nhờ anh đẩy hàng, có nhà đầu tư cần thu tiền về đến mức ngoài cắt lỗ sản phẩm còn tăng gấp đôi hoa hồng. Có nhà đầu tư để anh độc quyền bán. Với mạng lưới quan hệ rộng, anh Hải đã kết nối được những nhà đầu tư trường vốn, có dòng tiền dồi dào đang quan tâm đến sản phẩm cắt lỗ. Họ nắm được tâm lý buộc phải bán tháo để thu tiền về của những nhà đầu tư dùng đòn bẩy, do đó, thông qua anh Hải, họ ép người bán giảm giá thêm. Anh Hải cho biết, từ sau Tết đến nay, anh đã môi giới thành công 6 vụ hàng cắt lỗ này.

Trên thực tế, rất nhiều nhà đầu tư trường vốn đang nhân cơ hội thị trường giảm tốc nên “bắt đáy” gom hàng. Nhà đầu tư Trương Đình Huynh (Lê Chân, Hải Phòng) cho biết ông mới mua gom 5 lô đất ven biển ở Khánh Hòa của một nhà đầu tư Hà Nội. Nửa năm trước, ông Huynh từng vào Nha Trang “nhắm” những lô đất này nhưng do chậm chân nên nhà đầu tư đến từ Hà Nội chốt mua thành công trước ông. Thời điểm đó, nhà đầu tư này đã ra giá chênh nhưng cho rằng mức chênh không hợp lý, ông Huynh không mua lại. Đến nay, chủ cũ chưa bán được mảnh nào và không còn khả năng trả lãi ngân hàng nên buộc phải cắt lỗ. Ông Huynh đã quyết đinh xuống tiền, mua luôn cả 5 lô.



Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, không ít nhà đầu tư trường vốn vẫn đang giữ đất chờ thời hoặc đổ tiền gom đất tiếp.

Ông Hữu Khoa (Đống Đa, Hà Nội) cũng mới mua được một căn nhà mặt phố với mức giá rẻ hơn 15% so với giá thị trường. Căn nhà mặt phố đó được thẩm định giá là từ 22-23 tỷ. Thế nhưng ông Khoa chỉ bỏ ra 18,5 tỷ là đã trở thành chủ sở hữu. Chủ trước đó của ngôi nhà là giám đốc một doanh nghiệp. Doanh nghiệp này đang thua lỗ do dịch bệnh kéo dài nên chủ cũ buộc phải bán gấp với giá mềm để có kinh phí duy trì công ty. Do đó, ông Khoa sở hữu nhà mặt phố với mức giá rẻ hơn thị trường.

Khảo sát của PV cho thấy, trên nhiều hội nhóm facebook, zalo, viber, rất nhiều môi giới đang rao bán hàng cắt lỗ. Thế nhưng không phải hàng cắt lỗ nào cũng được giới đầu tư săn đón. Nhà đầu tư Ngô Quang Phú (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết ông chỉ “săn” hàng cắt lỗ ở các phân khúc đất nền, đất thổ cư thuộc các thị trường đang phát triển mạnh về công nghiệp hoặc các thị trường ven biển.

Ông Phú nói không với sản phẩm nghỉ dưỡng là condotel, hometel, biệt thự nghỉ dưỡng và cả căn hộ chung cư hạng sang, cao cấp. “Tôi không xuống tiền với bất động sản nghỉ dưỡng hay chung cư hạng sang, cao cấp bởi nguồn cung lớn, thị trường nhiều năm nay dù quy mô cầu được mở rộng nhưng vẫn chưa hấp thụ hết. Dịch bệnh kéo dài chưa biết khi nào kết thúc thì những sản phẩm trên vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức”, ông Phú nhận định.

Nhà đầu tư Trương Đình Huynh cho biết đại dịch Covid tiếp tục đẩy thị trường bất động sản vào thế khó khăn kéo dài. Trong mọi thách thức sẽ luôn có cơ hội. Đơn giản, khó khăn nhà đầu tư này là cơ hội của những nhà đầu tư khác.

Ông Huynh không cho rằng việc các nhà đầu tư trường vốn gom hàng của các nhà đầu tư vốn mỏng là sự “khôn lỏi” hay “đục nước thả câu”. “Thị trường bất động sản rất khốc liệt và có luật chơi, thuận mua thì vừa bán. Một khi đã lao vào cuộc chơi lợi nhuận thì phải biết lượng sức mình và biết chấp nhận khi thất bại. Đó là chuyện bình thường”, ông Huynh bày tỏ.

Theo batdongsan