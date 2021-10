25 lô đất khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy có tổng diện tích gần 1.457m2, mỗi lô đất từ 38,1 - 84,8m2 có giá khởi điểm từ 104,7 - 182,3 triệu đồng/m2.

Trung tâm phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy là đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) các lô đất trên.

Theo thông báo mời tham gia đấu giá tài sản sẽ diễn ra vào ngày 30/10 tới đây tại Trung tâm văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch quận Cầu Giấy. Nhà đầu tư sẽ bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá với phương thức trả giá lên. 25 lô đất sẽ được đấu giá đồng thời, mỗi lô đất là một cuộc đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín 1 vòng (1 lần).

25 lô đất khu X4, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy sắp được đấu giá

Nhiều cuộc đấu giá đất cũng chuẩn bị được tổ chức tại các quận huyện Hà Nội. Ngày 24/10, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai sẽ tổ chức đấu giá hơn 3.400m2 tại thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ. Theo đó, có 2 mức giá khởi điểm: Các thửa đất có ký hiệu từ S2-17 đến S2-32 khởi điểm 25,7 triệu/m2; Các thửa đất có ký hiệu từ S2-01 đến S2-16 có giá khởi điểm 47,7 triệu/m2.

So sánh cho thấy, với mức giá 47,7 triệu/m2, giá khởi điểm tương ứng với kết quả trúng đấu giá dự án Sơn Đồng, Hoài Đức tổ chức cuối năm 2020 và cao hơn 17 triệu/m2 so với đất đấu giá khu Trại Cá cùng xã đang chào bán tự do là 30 triệu/m2.

Trước đó, huyện Đông Anh đấu giá sử dụng đất khu đất X6 thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, khởi điểm từ 16-28 triệu/m2.

Mới đây, huyện Thanh Oai cũng đã tổ chức đấu giá QSDĐ tại Khu Góc Quéo 2, thôn Ngọc Đình, xã Hồng Dương.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, trong năm 2021, thành phố sẽ đấu giá QSDĐ 446 dự án (284 dự án chuyển tiếp), tương ứng với hơn 177ha đất. Huyện Đông Anh với 78 dự án, Phú Xuyên 66 dự án, Ba Vì 28 dự án, Gia Lâm 45 dự án, Mê Linh 25 dự án, Ứng Hòa 19 dự án, Thường Tín 20 dự án, Chương Mỹ 19 dự án, Quốc Oai 12 dự án... Dự kiến số tiền trúng đấu giá là hơn 23,6 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, dự án có quy mô diện tích trên 5.000m2 là 214 dự án (143 dự án chuyển tiếp) tương ứng với 140,43ha với tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến là 17.544 tỷ đồng. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô diện tích dưới 5.000m2 là 232 dự án (141 dự án chuyển tiếp) tương ứng với 36,86ha đất với tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến hơn 6.129 tỷ. Dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn trả là 873 tỷ đồng.

Trong năm 2022, UBND thành phố cũng có kế hoạch đấu giá QSDĐ 507 dự án; tổng diện tích đất đấu giá hơn 422ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 38.000 tỷ đồng.

Năm 2023, kế hoạch đấu giá QSDĐ 531 dự án; tổng diện tích đất đấu giá trên 485ha; tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến 42.000 tỷ đồng.

