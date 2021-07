UBND TP Hà Nội chấp thuận cho phép tổ chức thi công xây dựng nhiều công trình bệnh viện, Nhà máy Sản xuất vắc xin tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Thất)…trong thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về “Tổ chức thi công xây dựng một số công trình trọng điểm cấp bách trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố”.

Theo đó, UBND TP nhận được văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội về việc tổng hợp đề xuất danh mục công trình trọng điểm cấp bách được phép hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17 về thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi xem xét, UBND TP chấp thuận cho phép tổ chức thi công xây dựng trong thời gian giãn cách xã hội đối với các công trình: Dự án Nhà máy Sản xuất vắc xin tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất), chủ đầu tư là Công ty cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart; Công trình nhà giải phẫu bệnh lý - Bệnh viện Quân y; các dự án cải tạo, nâng cấp các Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín, thị xã Sơn Tây, quận Hà Đông; công trình Bệnh viện K (quận Hoàn Kiếm).

Yêu cầu chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong giãn cách xã hội phải có phương án, kịch bản duy trì thi công bảo đảm phòng, chống dịch gửi UBND quận, huyện, thị xã chấp thuận và giám sát thực hiện (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, có các công trình trọng điểm, xử lý cấp bách chống sạt lở kè bờ sông và công trình thoát lũ, gồm 19 dự án, trong đó, có 17 dự án do Sở NN&PTNT Hà Nội đề xuất, 1 dự án do UBND huyện Ba Vì đề xuất, 1 dự án do UBND thị xã Sơn Tây đề xuất; công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng doanh trại cơ quan Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) đang triển khai tại địa bàn huyện Gia Lâm; trụ sở làm việc Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội; công trình Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung Việt Nam tại Khu trung tâm Tây Hồ Tây do Công ty TNHH Samsung Việt Nam làm chủ đầu tư.

UBND TP yêu cầu chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu phải có phương án, kịch bản duy trì thi công bảo đảm phòng, chống dịch gửi UBND quận, huyện, thị xã chấp thuận và giám sát thực hiện.

Bên cạnh đó, đăng ký hoạt động sản xuất với UBND xã, phường, thị trấn (số lượng, danh sách lao động, phương án bảo đảm sản xuất an toàn phòng, chống dịch, thời gian hoạt động sản xuất) và bảo đảm thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch của đơn vị.

Đối với nhóm công trình, dự án do UBND quận, huyện, thị xã đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, thành phố giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát kỹ, chấp thuận các công trình đủ điều kiện để tiếp tục triển khai thi công trong thời gian giãn cách xã hội, bảo đảm nguyên tắc là công trình trọng điểm, cấp bách theo đúng Chỉ thị số 17 và các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc về việc triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng dừng mọi hoạt động xây dựng tại tất cả các công trình trong vòng 15 ngày, kể từ 6h ngày 24/7.

Đối với các công trình trọng điểm cấp bách, chủ đầu tư có văn bản đề nghị, cam kết gửi UBND quận, huyện, thị xã sở tại, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP xem xét cho phép hoạt động. Công trình thuộc diện trọng điểm cấp bách chỉ được hoạt động sau khi được UBND TP cho phép.

Thuận Phong