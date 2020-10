Theo quy chuẩn QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà, công trình nhà có chiều cao trên 100m phải bố trí tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng, trên tầng lánh nạn phải bố trí gian lánh nạn.

Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội thảo “Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD (Quy chuẩn 06:2020) về an toàn cháy cho nhà, công trình; QCVN 04:2019/BXD nhà chung cư và các QCVN liên quan khác”.

Quy chuẩn 06:2020 được Bộ Xây dựng ban hành vào tháng 4/2020 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020.

Tại Hội thảo, các cơ quan quản lý đã chia sẻ các quy định, quy chuẩn mới nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu xây dựng nắm rõ hơn các yêu cầu thực tiễn của cơ quan quản lý nhà nước về thẩm định, thẩm duyệt, nghiệm thu thiết kế xây dựng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định của 2 quy chuẩn mới ban hành là Quy chuẩn QCVN 06:2020 về an toàn cháy cho nhà, công trình và Quy chuẩn QCVN 04:2019 nhà chung cư và các quy chuẩn liên quan khác.

Theo quy chuẩn 06:2020, nhà cao tầng trên 100m phải bố trí tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng

TS Hoàng Anh Giang - Phó Giám đốc Viện Chuyên ngành Kết cấu xây dựng (Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – IBST) cho biết, trước đây quy định về PCCC công trình được thực hiện theo quy chuẩn QCVN 06:2010. Tuy nhiên, quy chuẩn này chỉ áp dụng cho nhà dưới 25 tầng (75m), cho nhà có 1 tầng hầm và còn thiếu nhiều quy định đối với nhà công nghiệp cũng như có những vướng mắc khi áp dụng trong thực tiễn.

Trong khi đó, thực tế phát triển nhà ở hiện nay, số tòa nhà có chiều cao vượt 75m, có nhiều hơn 1 tầng hầm ngày càng nhiều tại các đô thị. QCVN 06:2020 được Bộ Xây dựng ban hành mới đây được soát xét, có bổ sung, điều chỉnh với nhiều điểm mới. Như tại quy định chung, phạm vi điều chỉnh chiều cao đến 150m, chiều sâu đến 3 tầng hầm (trừ trường học và bệnh viện)…

Quy chuẩn mới này cũng quy định rõ nhà có chiều cao trên 100m phải bố trí tầng lánh nạn, trên tầng lánh nạn phải bố trí gian lánh nạn đảm bảo yêu cầu tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng. Không cho phép bố trí các căn hộ hoặc một phần căn hộ trên tầng lánh nạn…

Tuy nhiên, theo Thượng tá Bùi Quang Việt - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Bộ Công an), hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy, chữa cháy quy định về giải pháp an toàn cháy, điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình nhà ở công trình, hiện nay còn chưa đầy đủ, một số quy định chưa phù hợp hoặc chồng chéo và khó áp dụng trong quá trình thực hiện.

Vietracimex bị Bộ Công an xử phạt vi phạm PCCC. Dự án Hinode City chưa được nghiệm thu hoàn thành, chưa được chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy…chủ đầu tư cho hàng trăm cư dân về ở bất chấp an toàn và quy định pháp luật

Nêu ý kiến tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, công tác phòng cháy, chữa cháy cho công trình xây dựng, đặc biệt là nhà cao tầng luôn là việc cần được quan tâm hàng đầu để đáp ứng các yêu cầu về an toàn sinh mạng cho người sử dụng.

Để hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, Bộ Xây dựng cùng Bộ Công an sẽ hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn và làm rõ các kiến nghị cũng như bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác quy hoạch lại hệ thống quy chuẩn trong thời gian tới.

Trên thực tế, hiện nay vẫn có nhiều cơ sở, công trình cao tầng chưa đảm bảo về PCCC. Mới đây, theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020, các lực lượng chức năng Công an TP đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 45 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Đáng chú ý, trong danh sách cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có các chung cư đã đưa vào sử dụng từ lâu như Toà nhà The Sun thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Toà nhà CC2 thuộc Khu đô thị mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm) hoặc dự án Dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở, thương mại dịch vụ Golden Place A…

Hay tại dự án Khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (tên thương mại là Hinode City) ở 201 Minh Khai (Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), cuối tháng 6 vừa qua, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) - chủ đầu tư dự án do ông Võ Nhật Thăng làm đại diện pháp luật 103 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm. Cụ thể, chủ đầu tư dự án Hinode City đã thi công, lắp đặt không đúng thiết kế về PCCC đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt và đưa nhà, công trình vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Nhật Minh