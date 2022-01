Trước tình trạng giá đất tại một số nơi ở Đắk Lắk bị đẩy lên cao và giao dịch sôi động chưa từng có, UBND tỉnh đã có chỉ đạo kịp thời để xử lý “sốt đất”.

Liên quan đến tình trạng giá đất bị đẩy lên cao ở một số nơi, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo các sở, ngành tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã và thành phố rà soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị môi giới, mua bán bất động sản, cá nhân sử dụng thông tin dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 của các địa phương để tung tin đồn thổi, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xử lý tình trạng "thổi" giá đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh, dịch vụ bất động sản trên địa bàn theo quy định pháp luật. Đồng thời, kiểm tra các hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện bất thường, xử lý hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra các dự án bất động sản chậm triển khai, đánh giá năng lực của chủ đầu tư để không xảy ra tình trạng trục lợi;

Tăng cường theo dõi diễn biến giá đất ở từng địa phương; quản lý giá bất động sản mua, bán, chuyển nhượng lần đầu đối với các dự án phát triển nhà ở được phép đưa vào kinh doanh; kịp thời đề xuất xử lý những trường hợp giá đất tăng bất thường tại một số khu vực…

Như VietNamNet đã thông tin, thời gian gần đây, tình hình giao dịch nhà đất tại TP.Buôn Ma Thuột và khu vực lân cận bỗng nhộn nhịp chưa từng có. Nhà đầu tư khắp nơi đổ về “săn đất” làm cho giá đất ở những nơi này liên tục tăng cao.

Không chỉ đất nền phân lô, các khu đất vườn có diện tích lớn cũng được nhiều nhà đầu tư tìm mua. Hai nơi có giá đất “leo thang” là xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột và xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk.

Tình trạng giao dịch tấp nập dẫn đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Buôn Ma Thuột quá tải trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai. Nếu như tháng 12/2021, đơn vị này tiếp nhận 11.400 hồ sơ thì trong tháng 1/2022, hồ sơ đất đai tiếp tục đổ dồn về, có ngày bộ phận tiếp nhận hơn 600 hồ sơ.

Theo ông Trần Đình Nhuận – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, thị trường nhà đất tại TP.Buôn Ma Thuột và khu vực lân cận khá sôi động. Có hiện tượng lợi dụng dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 để "thổi" giá đất, lũng đoạn thị trường.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tham mưu và UBND tỉnh cũng đã có hướng xử lý đối với tình trạng trên, cùng với đó là quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đất. Đến nay, số lượng hồ sơ hành chính lĩnh vực đất đai có chiều hướng giảm và chấn chỉnh được tình trạng phân lô bán nền.

Anh Phương