Để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hệ thống CNTT, UBND tỉnh Bến Tre đã xác định cần dành ít nhất 10% ngân sách CNTT, thuê doanh nghiệp chuyên trách về an toàn thông tin bảo vệ các hệ thống và thực hiện bảo vệ 4 lớp.