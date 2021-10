Chỉ vài tiếng sau khi được công bố, nhiều phóng viên đã phát hiện lỗ hổng trong mạng xã hội Truth Social của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Drew Harwell, phóng viên công nghệ của Washington Post nói rằng lỗ hổng của Truth Social cho phép mọi người đăng ký tài khoản bằng một liên kết công khai, dù mạng xã hội này chưa hoạt động chính thức.

"Tôi vừa đăng ký tài khoản có tên mikepence. Website chưa ra mắt nhưng đã có lỗ hổng", Harwell cho biết tài khoản mikepence mà anh tạo trên Truth Social đã bị khóa sau đó.

Một tài khoản có tên donaldjtrump đăng ảnh mất vệ sinh trên Truth Social. Ảnh: Drew Harwell.

Trong bài viết tiếp theo trên Twitter, Harwell chia sẻ ảnh chụp tài khoản có tên donaldjtrump trên Truth Social đăng ảnh một con lợn phóng uế. Chưa rõ đó có phải tài khoản của ông Trump hay không.

Mikael Thalen, phóng viên của The Daily Dot đã chia sẻ lỗ hổng tương tự khi có thể tạo tài khoản mang tên donaldtrump trên Truth Social, dù tài khoản này sau đó cũng bị xóa.

"Tuy trang web chưa hoạt động chính thức, một URL công khai đã cho phép người dùng đăng ký tài khoản", Thalen cho biết đó là đường dẫn đến giao diện di động đang thử nghiệm của Truth Social. Anh còn chụp màn hình phần cài đặt tài khoản trước khi bị khóa quyền truy cập.

Ngày 20/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mạng xã hội có tên Truth Social, thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump (TMTG). Theo Newsweek, nền tảng này dự kiến phát hành bản thử nghiệm cho "những vị khách được mời" vào tháng 11, trước khi có mặt trên toàn nước Mỹ vào năm 2022.

Ông Trump cho biết TMTG và Truth Social được tạo ra nhằm cạnh tranh với các hãng công nghệ lớn, những website đã khóa tài khoản mạng xã hội của ông sau cuộc bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1.

“Tôi tạo ra Truth Social và TMTG để chống lại sự chuyên chế của các hãng công nghệ lớn. Chúng ta đang sống trong thế giới mà Taliban xuất hiện nhiều trên Twitter, trong khi vị tổng thống Mỹ được yêu thích lại không có tiếng nói. Điều này không thể chấp nhận được", ông Trump nói trong một thông cáo.

Lỗ hổng trên Truth Social cho phép mọi người đăng ký tài khoản với tên tùy thích. Ảnh: Mikael Thalen.

Trước đó vào ngày 1/10, ông Trump đã trình hồ sơ kiện Twitter lên Tòa án quận phía Nam bang Florida, cho rằng nền tảng này đã bị các thành viên Quốc hội Mỹ “ép buộc” khóa tài khoản của ông, Reuters đưa tin.

Trong hồ sơ gửi lên tòa án, ông Trump lập luận Twitter cho phép Taliban đăng tải về chiến thắng của lực lượng này trên khắp Afghanistan, trong khi các nội dung ông đăng khi còn làm tổng thống bị kiểm duyệt.

Ông Trump đã nói về kế hoạch tạo ra mạng xã hội riêng sau khi bị cấm khỏi các nền tảng ưa thích như Twitter, Facebook, Instagram và YouTube. Hồi tháng 5, cựu tổng thống Mỹ từng ra mắt trang blog có tên From the Desk of Donald J. Trump (Tạm dịch: Từ bàn làm việc của Donald J. Trump). Tuy nhiên, trang web đã ngừng hoạt động do lượt truy cập kém.

Theo Zing/Newsweek