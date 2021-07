Theo một thông tin vừa được chính quyền Mỹ và Anh đưa ra ngày 1/7 cho biết, các tin tặc thuộc mạng lưới gián điệp của Nga đã lạm dụng mạng riêng ảo (VPN) để nhắm mục tiêu vào hàng trăm tổ chức trên toàn thế giới.

Trước đó, các gián điệp của Nga cũng đã bị chính quyền Mỹ cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Mỹ, Anh tố tin tặc Nga đang nhắm mục tiêu vào hàng trăm tổ chức toàn cầu

Thông tin được đưa ra trong một cuộc tư vấn chung với sự tham gia của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, Cục An ninh mạng của Bộ Nội vụ, Cục Điều tra Liên bang và Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh cho biết, vụ việc này liên quan đến đơn vị 26165 – một chi nhánh thuộc cơ quan gián điệp quân sự của Nga có các sĩ quan bị truy tố vì cáo buộc đột nhập vào email của Đảng Dân chủ.

Theo đó, đơn vị này đã sử dụng mạng VPN và Tor - một mạng tập trung vào quyền riêng tư để tiến hành các hoạt động “phổ biến, phân tán, và các nỗ lực truy cập ẩn danh vào hàng trăm mục tiêu của chính phủ và khu vực tư nhân”.

Thông tin đưa ra không nêu đích danh bất kỳ mục tiêu nào, chỉ nói rằng chúng chủ yếu ở Mỹ và châu Âu, bao gồm các văn phòng chính phủ, đảng phái chính trị, công ty năng lượng, công ty luật và tổ chức truyền thông.

Liên quan đến thông tin này, Đại sứ quán Nga tại Washington đã không đưa ra bình luận ngay lập tức. Các quan chức Nga thường xuyên bác bỏ các cáo buộc rằng họ sử dụng tin tặc để do thám các quốc gia đối thủ.

Đơn vị 26165 lần đầu được dư luận biết đến là vào giữa năm 2018, khi hàng chục thành viên bị truy tố trong cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử đưa cựu Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền.

Nhiều thành viên của đơn vị này cũng đã bị truy tố vào cuối năm đó vì bị cáo buộc liên quan đến việc tấn công vào dữ liệu cá nhân các quan chức chống doping quốc tế.

Năm ngoái, đơn vị này đã bị giới chức Mỹ nêu tên vì bị cáo buộc sử dụng phần mềm độc hại để xâm nhập vào hệ thống Linux.

Các cơ quan gián điệp ở Mỹ và Anh đang ngày càng chú ý đến các vụ tấn công mạng từ nước ngoài, đặc biệt là khi nó được cho là có nguồn gốc từ Nga hoặc Trung Quốc.

Phan Văn Hòa(theo Reuters)