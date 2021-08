Phimmoi là trang web chuyên cung cấp các bộ phim lậu. Website này từng lọt top 20 website có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam với traffic ước tính khoảng từ 60-100 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự và đang tiến hành điều tra vụ án xâm phạm quyền tác giả liên quan đến website www.phimmoi.net.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2014, một người ngụ tại tỉnh Lâm Đồng đã có kế hoạch xây dựng phát triển website chiếu phim trực tuyến miễn phí trên mạng Internet.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến website Phimmoi.net. Ảnh: Trọng Đạt

Để thực hiện, người này đã thuê hai cá nhân có trình độ kỹ thuật cao về CNTT ở Đồng Nai để thực hiện lập trình, quản trị và vận hành website: www.phimmoi.net.

Nhóm này đã sao chép, khai thác, sử dụng, trình chiếu, truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng khi không được phép của chủ thể quyền. Không những vậy, website này còn kinh doanh quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trái phép trên các bộ phim có bản quyền nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Để phục vụ điều tra xử lý vụ án hình sự, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo đề nghị các bị hại là các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện chủ thể quyền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03 - Đội 9) để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Công an cũng yêu cầu 3 cá nhân có liên quan đến ban quản trị và việc vận hành, giao dịch website www.phimmoi.net đến PC03, Đội 9 để làm rõ sự việc.

Sau khi bị chặn hồi giữa năm 2020, website phimmoi liên tục đổi tên miền để qua mặt các cơ quan quản lý. Ảnh: Trọng Đạt

Vi phạm bản quyền nội dung số là một vấn nạn phức tạp và khó xử lý tại Việt Nam. Lý do dẫn đến sự phổ biến của các trang phim lậu là do lợi nhuận cực lớn mà chúng mang lại. Các nhà phát triển cũng dễ dàng câu kéo người xem do nhu cầu rất lớn từ thói quen xem phim miễn phí của người dùng.

Bên cạnh việc không mất chi phí từ nội dung do người khác sản xuất, các trang phim lậu còn được hưởng lợi từ việc đặt quảng cáo cá độ trực tuyến và các dịch vụ bất hợp pháp. Giá thành của các quảng cáo có nội dung này thường cao hơn hẳn so với thông thường bởi đây đều là các nội dung bị cấm.

Cuối tháng 6/2020, nhiều website phim lậu như phimmoi, dongphim, motphim, vtv16 đã bị chặn tại Việt Nam. Kể từ thời điểm đó, người dùng tại Việt Nam đã không còn có thể truy cập vào các trang web này.

Kể từ thời điểm bị chặn, chủ các trang web này đã liên tục đối phó bằng cách thay đổi tên miền nhằm qua mặt phía cơ quan quản lý. Tuy vậy, lượng truy cập của các trang web này sau đó vẫn bị sụt giảm nghiêm trọng.

Chia sẻ với báo VietNamNet, nguồn tin từ một nhà mạng cho biết, việc chặn các web phim lậu tại Việt Nam là do yêu cầu từ phía các lực lượng chức năng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới các nội dung vi phạm bản quyền mà những website này cung cấp.

Trọng Đạt