Việc ngăn chặn các web phim lậu đang ít nhiều mang lại hiệu quả ban đầu. Tuy nhiên thực tế cho thấy, cứ mỗi khi có một trang web phim lậu “chết” đi, ngay lập tức sẽ xuất hiện một website khác thay thế.

Web phim lậu thất thu vì bị chặn

Hồi cuối tháng 6, nhiều website phim lậu như phimmoi, dongphim, motphim, vtv16 đã bất ngờ bị chặn tại Việt Nam. Kể từ thời điểm đó, người dùng tại Việt Nam không còn có thể truy cập vào các trang web này.

Nguồn tin từ một nhà mạng cho biết, việc chặn các web phim lậu tại Việt Nam là do yêu cầu từ phía các lực lượng chức năng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới các nội dung vi phạm bản quyền mà những website này cung cấp.

Các web phim lậu liệu có biến mất tại Việt Nam?

Trong số những cái tên kể trên, được biết đến nhiều nhất là phimmoi.net. Ở thời điểm trước khi bị chặn, trang web này từng lọt top 20 website có lượt truy cập lớn nhất Việt Nam với traffic ước tính khoảng từ 60-100 triệu lượt visit (truy cập) mỗi tháng.

Kể từ thời điểm bị chặn, chủ các trang web này đã liên tục đối phó bằng cách thay đổi tên miền nhằm qua mặt phía cơ quan quản lý. Tuy vậy, lượng truy cập của các trang web này sau đó vẫn bị sụt giảm nghiêm trọng.

Thống kê cho thấy, lượng truy cập vào phimmoi trong tháng 6 chỉ còn giữ ở mức 38 triệu lượt, giảm tới 37.5% so với chỉ một tháng trước đó (60 triệu lượt).

Lượng truy cập của phimmoi giảm mạnh sau khi bị chặn truy cập.

Với một trang web khác là dongphim, từ mức 5.9 triệu lượt truy cập trong tháng 5, website này chỉ còn 400.000 lượt truy cập trong tháng 6 (giảm 93.2%).

VTV16 cũng trong tình trạng tụt view thê thảm khi lượng truy cập giảm tới 71.9%, chỉ còn 2,5 triệu lượt so với 9.1 triệu lượt của tháng trước.

Một web phim lậu phổ biến khác là dongphim cũng trong tình trạng tụt view tương tự như phimmoi.

Thực tế cho thấy, việc chặn các web phim lậu, kể cả với các tên miền mới thành lập sau đã ít nhiều mang lại kết quả trong thời gian đầu. Tuy vậy, để xử lý triệt để tình trạng phim lậu tại Việt Nam không hề đơn giản.

Vấn đề nan giải khi xử lý web phim lậu

Vi phạm bản quyền nội dung số là một vấn nạn phức tạp và khó xử lý tại Việt Nam. Điều này gây ra nhiều hậu quả nặng nề về kinh tế cho đơn vị sở hữu bản quyền và các nhà sản xuất.

Lý do dẫn đến sự phổ biến của các trang phim lậu là do lợi nhuận cực lớn mà chúng mang lại. Các nhà phát triển cũng dễ dàng câu kéo người xem do nhu cầu rất lớn từ thói quen xem phim miễn phí của người dùng.

Bên cạnh việc không mất chi phí từ nội dung do người khác sản xuất, các trang phim lậu còn được hưởng lợi từ việc đặt quảng cáo cá độ trực tuyến và các dịch vụ bất hợp pháp. Giá thành của các quảng cáo có nội dung này thường cao hơn hẳn so với thông thường bởi đây đều là các nội dung bị cấm.

Các trang phim lậu có thể mang tới nguồn thu khổng lồ cho những người sở hữu chúng. Vậy nên, rất khó để ngăn các nhà phát triển đầu tư vào lĩnh vực này.

Do lợi nhuận trong mảng khai thác nội dung vi phạm bản quyền quá lớn, đơn vị phát triển web phim lậu luôn chuẩn bị sẵn các tên miền thay thế trong trường hợp tên miền chính bị chặn.

Thực tế cho thấy, cứ mỗi khi có một trang web phim lậu “chết” đi, sẽ ngay lập tức xuất hiện một website khác thay thế. Lượng người xem của các web phim lậu đã tụt giảm khá nhiều, thế nhưng với một lượng đông đảo người xem trung thành, các website này sẽ rất dễ khôi phục vị thế của mình với một lớp vỏ (tên miền) khác.

Nếu thực hiện ngăn chặn bằng biện pháp kĩ thuật ở các server trong nước, đối tượng vi phạm bản quyền có thể chuyển server ra nước ngoài. Một biện pháp khác là sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây của Facebook, Google cung cấp.

Nếu chặn tất các cả website, đối tượng vi phạm có thể chuyển sang dùng giao thức Peer to Peer (P2P), giống với trường hợp của các website bóng đá. P2P là giao thức cho phép nhiều người cùng kết nối với nhau để chia sẻ file.

Nếu đối tượng vi phạm bản quyền sử dụng các phương thức này, cơ quan chức năng sẽ rất khó để ngăn chặn. Do vậy, việc xử lý triệt để các web xem phim lậu gặp rất nhiều khó khăn.

Để dứt điểm tình trạng phim lậu, cần tới sự tham gia của cả các cơ quan quản lý, nhà cung cấp dịch vụ mạng và giới truyền thông. Điều quan trọng nhất là phải thay đổi thói quen của người dùng và hướng họ đến các dịch vụ bản quyền trả phí.

Trọng Đạt