Nguyễn Thị An là một trong những nữ kỹ sư hiếm hoi về an ninh mạng của Công ty An ninh mạng Viettel (VCS). Với cô, làm việc ở VCS như “cá gặp nước”, cô có thể phát huy khả năng của mình với công việc yêu thích.