Canada đang đối mặt với các áp lực mới trong việc quyết định có cấm dùng Huawei trong mạng 5G hay không sau khi Anh tuyên bố cấm công ty Trung Quốc.

Quyết định của Anh khiến Canada trở thành quốc gia cuối cùng trong liên minh tình báo Five Eyes - gồm Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và Canada – chưa cấm Huawei trong mạng viễn thông 5G. Charles Burton, cựu cố vấn ngoại giao Canada tại Bắc Kinh, nhận xét tình hình trở nên khó khăn hơn cho Canada nếu muốn đồng ý lắp đặt thiết bị 5G Huawei.

Hôm 14/7, chính phủ Anh thông báo cấm mua mới linh kiện 5G Huawei từ cuối năm nay, đồng thời loại bỏ toàn bộ thiết bị của hãng này trong mạng 5G trước năm 2027.

Theo ông Burton, chính phủ Canada có thể sớm tuyên bố quyết định chống lại Huawei sau động thái của Anh. Ông cũng cho rằng lo ngại về Huawei của các quan chức tình báo nghỉ hưu và công chúng khiến chính quyền Thủ tướng Justin Trudeau không thể tìm ra cơ hội nào để cấp phép cho Huawei tham gia 5G.

Một khảo sát của Angus Reid công bố hôm 13/5 cho thấy 78% trong số 1.518 người được hỏi nghĩ chính phủ nên cấm Huawei khỏi mạng 5G, tăng từ 69% tháng 11/2019. Nửa tháng sau, Research Co cũng khảo sát 1.000 người và có 75% ủng hộ cấm Huawei. Mario Canseco, Chủ tịch Research Co, nhận xét qua 4 vòng khảo sát, hầu hết người Canada chưa bao giờ xem Huawei là đối tác đáng chào đón của mạng 5G.

Mỹ, quốc gia áp đặt hàng loạt lệnh cấm vận lên Huawei, cảnh báo đồng minh về việc chia sẻ thông tin tình báo sẽ bị ảnh hưởng nếu họ không làm theo. Australia đã cấm Huawei và các công ty Trung Quốc khác tham gia mạng 5G từ năm 2018. Cùng năm này, New Zealand bác kế hoạch chỉ sử dụng công nghệ Huawei của hãng viễn thông Spark vì “rủi ro an ninh mạng lớn”. Tuy nhiên, New Zealand giữ lập trường mơ hồ khi Thủ tướng Jacinda Ardern phủ nhận đây là lệnh cấm hoàn toàn Huawei.

Các nhà mạng lớn của Canada là Telus và Bell tháng trước thông báo không chọn Huawei cho mạng 5G. Bell lựa chọn Ericsson, còn Telus chọn Ericsson và Nokia. Nhà mạng lớn thứ ba, Rogers, đang sử dụng công nghệ Ericsson.

Du Lam (Theo SCMP)