Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thể hiện sự đổi mới và dịch chuyển theo định hướng chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số.

7 nhóm dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ra quyết định ban hành Danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với 38 nội dung nội dung thông tin, dữ liệu theo 7 nhóm gồm: Kinh tế tổng hợp; Kinh tế ngành; Khoa học - giáo dục - văn hóa - xã hội; Nội chính, hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; Kinh tế - xã hội địa phương; Phát triển doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế tập thể, hợp tác xã; Phục vụ chỉ đạo điều hành đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Trung tâm) theo Danh mục trên. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp quốc gia.

Đồng thời, bảo đảm việc cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn bảo mật thông tin theo quy định pháp luật; và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn thông tin, dữ liệu, tính thống nhất của các thông tin, dữ liệu được cung cấp, kết nối với Trung tâm. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng bộ chỉ tiêu tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm có 7 nhóm thông tin, dữ liệu (Ảnh minh họa)

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm; bảo đảm việc cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn thông tin, dữ liệu, tính thống nhất của các thông tin, dữ liệu được cung cấp, kết nối, chia sẻ với Trung tâm.

Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ việc cung cấp, kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu của các bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hướng dẫn, xác định phương thức cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm, hoàn thành trước ngày 30/10. Đối với các thông tin dữ liệu đang trong quá trình xây dựng, thực hiện cung cấp, kết nối, chia sẻ theo lộ trình triển khai cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin.

Chuyển dịch sang chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số

Cách đây 1 năm, vào ngày 19/8/2020, Văn phòng chính phủ đã khai trương Trung tâm thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia đã kết nối được với hệ thống báo cáo của Bộ Công Thương và 24 hệ thống báo cáo cấp tỉnh, nâng tổng số kết nối lên 15/22 bộ, cơ quan và 61/63 tỉnh, thành phố từ lúc khai trương đến nay.

Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối tương tác trực tuyến với 25 điểm tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Trung tâm điều hành của các bộ, ngành, địa phương, nâng tổng số điểm cầu kết nối lên 105 điểm kể từ lúc khai trương; kết nối 55 camera giám sát các hồ đập thủy điện, cửa khẩu biên giới; kết nối 7 thông tin, dữ liệu trực tuyến theo thời gian thực với các bộ, ngành, nâng tổng số thông tin dữ liệu trực tuyến được kết nối là 31 hệ thống.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 29/8, Thủ tướng giao Bộ TT&TT thiết lập phòng chỉ huy điều hành kết nối tới các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Mới đây, vào cuối tháng 8, cùng với việc giao Bộ TT&TT xây dựng Trung tâm chỉ huy và hệ thống họp trực tuyến phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tiếp xuống các “pháo đài” chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu những số liệu thời gian thực của các nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 cũng được đưa về Trung tâm chỉ huy này. Dựa trên các số liệu đó, Thủ tướng sẽ đưa ra các quyết định phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; và quan trọng hơn, sau mùa dịch, hệ thống còn được sử dụng để điều hành kinh tế, xã hội.

Nhận định về các quyết định cho thấy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo, điều hành chống dịch và phát triển kinh tế xã hội dựa trên thông tin, dữ liệu số, các chuyên gia cho rằng: Việc này đã thể hiện tầm nhìn của Chính phủ về việc điều hành dựa trên dữ liệu, bắt kịp với các xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) cho hay: Qua các quyết sách trên, có thể thấy rằng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ muốn đổi mới và dịch chuyển theo định hướng chỉ đạo, điều hành dựa trên thông tin, dữ liệu số. Nếu thực sự làm được như vậy, các quyết định điều hành, quản lý sẽ có căn cứ khoa học, căn cứ thực tiễn và kịp thời thích ứng với các thay đổi từ thực tế cuộc sống, và chắc chắn sẽ có hiệu quả cao hơn.

“Chúng tôi cũng hy vọng Chính phủ tiếp tục thúc đẩy theo hướng này, để không chỉ cải thiện công tác quản lý và điều hành, mà người dân cùng doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi thông qua các dịch vụ công, các tiện ích được thực hiện trên cơ sở thông tin, dữ liệu đầy đủ và khoa học”, ông Bình chia sẻ.

Vân Anh