“Bối cảnh hiện tại là một giai đoạn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên điều này lại tạo ra thời thế cho FPT. Thời gian đang đứng về phía FPT”, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Nắm chắc cơ hội

Tại mỗi kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ về định hướng chiến lược phát triển của tập đoàn trong 3 năm tới. Năm nay, trước khi chia sẻ với cổ đông về chiến lược của tập đoàn trong giai đoạn 2021 - 2023, ông Gia Bình khẳng định, bối cảnh hiện tại là một giai đoạn nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên điều này lại tạo ra thời thế cho FPT. "Thời gian đang đứng về phía FPT", ông Bình khẳng định.

Ông phân tích, dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề lên kinh tế, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn, từ bán hàng cho tới tài chính, nên các doanh nghiệp đang phải áp dụng sách lược "Do more with less" (làm nhiều với chi phí thấp). Chính điều này đã tạo ra cơ hội cho FPT.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ về chiến lược giai đoạn 2021 - 2023 của FPT với cổ đông ngày 8/4/2021

Để minh chứng cho cơ hội lớn mà FPT có được, ông Bình đã chia sẻ câu chuyện về hợp đồng trăm triệu USD của FPT với công ty kinh doanh ô tô hàng đầu của Mỹ. Ông khẳng định, nếu trong bối cảnh trước dịch, khối lượng công việc khổng lồ này sẽ được chia thành nhiều đầu việc với nhiều đối tác thực hiện. Thì trong giai đoạn này, họ muốn xử lý với mức chi phí tối thiểu và gói thầu 150 triệu USD cho toàn bộ lượng công việc này trở thành “cuộc đua” của 193 công ty để chọn ra 3 công ty.

Ông Bình cho hay: "Trong số này có những tên tuổi mà chúng tôi ngưỡng mộ từ lâu, như IBM (Mỹ), Tata (Ấn Độ)… và chúng tôi đã thắng cuộc đua đó, FPT trở thành đối tác Champion (đối tác được ưu tiên số 1). Trong tất cả các công việc, FPT là đối tác đầu tiên được tham gia triển khai. Nếu FPT không làm được thì mới đến lượt các đối tác còn lại. Từ đầu năm đến giờ, chúng tôi chưa phải chuyển phần công việc nào cho các đối tác khác”.

Gói thầu này là 1 trong 3 hợp đồng trị giá trên 100 triệu USD mà FPT giành được trong năm 2020. Chủ tịch HĐQT FPT cho biết: "Những người muốn “Do more with less” trong quá khứ, họ không muốn giao những hợp đồng to như vậy cho Việt Nam, cho FPT, nhưng hiện nay đã chứng minh điều này là có thể. FPT không chỉ trưởng thành về quy mô, về công nghệ mà còn có thể làm từ A-Z cho các tập đoàn lớn, trong đó bao gồm cả tư vấn”.

Những thay đổi này chứng minh FPT đã bắt đầu trở thành công ty cung cấp các công cụ cho chuyển đổi số, không chỉ đơn thuần là cung cấp dịch vụ. Tập đoàn còn làm ra nhiều nền tảng khác nhau từ: giáo dục, y tế, giao thông... Hiện nay, FPT chú trọng đi cùng với các doanh nghiệp khác để tạo ra hệ sinh thái về chuyển đổi số.

Mở rộng nhóm các giải pháp “Made by FPT”

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT 2021

Năm 2021, FPT đặt mục tiêu doanh thu đạt 34.720 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.210 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16,4% và 18% so với cùng kỳ. Đây cũng sẽ là mức tăng trưởng bền vững FPT mong muốn duy trì trong dài hạn, đặc biệt là khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, thời cơ “vàng” cho các công ty công nghệ như FPT.

Để đạt được mục tiêu trên, FPT xây dựng các chương trình hành động cân bằng/toàn diện ở cả 3 khía cạnh: kinh doanh, công nghệ và con người. Theo đó, tập đoàn sẽ tập trung cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ khâu tư vấn đến triển khai; phát triển mở rộng nhóm các giải pháp “Made by FPT”.

Năm 2020, doanh thu từ hệ sinh thái 77 sản phẩm, giải pháp “Made by FPT” tăng trưởng 51% và được xem là một trong những động lực tăng trưởng mũi nhọn quan trọng của tập đoàn trong dài hạn. Đồng thời, FPT đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các giải pháp dựa trên công nghệ: AI, Cloud, Blockchain, Lowcode… Trong năm 2020, FPT đã thành lập 2 công ty con là FPT Smart Cloud và FPT Digital. FPT Smart Cloud tập trung kinh doanh mảng điện toán đám mây (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tận dụng tốt nhất tiềm năng rộng lớn của các mảng công nghệ lõi. Trong khi đó, FPT Digital sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số toàn diện, giúp hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ công nghệ thông tin và thúc đẩy mạnh mẽ mảng kinh doanh chiến lược của tập đoàn.

Lãnh đạo FPT cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu dài hạn, vào top 50 công ty hàng đầu thế giới về cung cấp chuyển đổi số vào năm 2030. Đồng thời, tập đoàn xác định chuyển đổi số tiếp tục là trọng tâm trong chu kỳ phát triển tiếp theo, hứa hẹn mang về nguồn thu bền vững trong dài hạn.

Lệ Thanh