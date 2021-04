Gojek Việt Nam đang rục rịch tuyển tài xế bốn bánh, ứng dụng gọi xe này sẽ tung ra dịch vụ GoCar trong thời gian ngắn nữa.

Gojek đang tuyển dụng tài xế cho dịch vụ GoCar (Ảnh: Duy Vũ)

Một số nguồn tin của ICTnews cho biết, Gojek Việt Nam đang có chiến dịch tuyển tài xế ô tô và có nhiều động thái chuẩn bị cho ra mắt dịch vụ xe bốn bánh GoCar tại thị trường Việt Nam.

Được biết, một chiến dịch tuyển tài xế đang được Gojek Việt Nam chuẩn bị tung ra, nhằm thu hút các tài xế tham gia ứng dụng. Dịch vụ GoCar ra mắt sẽ cạnh tranh trực tiếp với hai đối thủ GrabCar và beCar.

Theo tìm hiểu của phóng viên ICTnews, một công ty có tên Công ty TNHH Công nghệ Go Car (tên tiếng Anh: Go Car Technology Company Limited) đã được thành lập vào 9/2/2021. Công ty này do ông Phùng Tuấn Đức - Tổng giám đốc Gojek Việt Nam là người đại diện pháp luật và có trụ sở trùng với trụ sở hiện nay của Gojek Việt Nam. Công ty này đăng ký kinh doanh ở lĩnh vực “Vận tải hành khách đường bộ khác”.

Theo quy định của Nghị định 10 về quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các ứng dụng gọi xe phải được cấp phép mới có thể hoạt động. Theo nguồn tin riêng của ICTnews, Gojek Việt Nam đã được Sở GTVT TP.HCM cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp động vào đầu tháng 3/2021.

Nguồn tin của ICTnews cho biết Gojek đã có giấy phép kinh doanh vận tải (Ảnh: Duy Vũ)

Việc ra mắt dịch vụ GoCar sẽ giúp ứng dụng này hoàn thiện hơn hệ sinh thái của mình sau một thời gian dài chờ đợi. Một số thông tin cho biết, GoCar sẽ ra mắt thí điểm trong một vài tuần tới tại TP.HCM.

Tháng 8.2018, Gojek hoạt động tại thị trường Việt Nam với tên gọi GoViet. Ứng dụng gọi xe này gia nhập thị trường với 3 hoạt động chính là GoBike (gọi xe), GoSend (giao nhận) và GoFood (giao đồ ăn).

Dù sớm có dự định phát triển nhiều dịch vụ khác trên thị trường Việt Nam (trong đó phải kể đến dịch vụ xe bốn bánh (GoCar) và thanh toán (GoPay)), nhưng ứng dụng này chưa thể triển khai do nhiều biến động. Sau GoCar, rất có khả năng Gojek cũng sẽ sớm công bố dịch vụ thanh toán để hoàn thiện hệ sinh thái của mình. Hồi tháng 9/2020, Gojek đã mua lại phần cổ phần với tỉ lệ chi phối ví điện tử WePay. Vì thế, việc công bố dịch vụ cũng chỉ trong tương lai gần.

Sau một thời gian hoạt động, ngày 5/8/2020, GoViet đổi tên thành Gojek Việt Nam và hoạt động thống nhất trên ứng dụng Gojek. Mới đây, ứng dụng này cũng công bố đạt mốc 200 triệu đối tác tài xế 2 bánh tại thị trường Việt Nam.

