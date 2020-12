Khoản đầu tư của Google đã giúp tạo ra hai công ty kỳ lân công nghệ trẻ nhất của Ấn Độ ở mảng tin tức và giải trí.

Glance là công ty đẩy tin tức và tỷ số thể thao lên màn hình khóa điện thoại. Được biết, sau khi hoàn thành một vòng tài trợ do Google dẫn đầu, định giá của công ty đã vượt quá 1 tỷ USD. VerSe Innovation Pvt, studio đứng sau trang tin tức nổi tiếng Dailyhunt và ứng dụng tương tự TikTok (ứng dụng Josh), cho biết, cũng đã nhận khoản đầu tư từ Google và Microsoft với khoản vốn hơn 100 triệu USD.

Google và các đối tác Internet của Mỹ đang tăng đều đặn đầu tư vào Ấn Độ. Sau khi bị Trung Quốc quay lưng, họ đã nhắm đến quốc gia duy nhất có dân số hơn 1 tỷ người. Từ Amazon tới Facebook, tất cả đều hy vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển bùng nổ của điện thoại thông minh và thương mại trực tuyến ở Ấn Độ, và cuối cùng tạo ra một thị trường có thể cạnh tranh với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Google đã thành lập một liên minh với Reliance Industries Ltd. do Mukesh Ambani đứng đầu, đầu tư 4,5 tỷ USD và hợp tác trong các dự án công nghệ, bao gồm phát triển điện thoại di động giá cả phải chăng. Nhưng họ cũng làm việc với các công ty nhỏ hơn để nhắm mục tiêu đến nhiều người dùng địa phương hơn.

“Chỉ trong hai năm qua, vùng nông thôn Ấn Độ đã có thêm 100 triệu người dùng Internet”, Phó chủ tịch Google Caesar Sengupta viết, khi công bố khoản đầu tư vào VerSe trong một bài đăng vào hôm thứ Ba. “Nhiều người dùng Internet vẫn phải vật lộn để tìm nội dung mà họ có thể đọc bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc các dịch vụ mà họ có thể sử dụng một cách tự tin”.

Trong số hai công ty, Glance Digital Experience Pvt, có trụ sở chính tại Bangalore, một thành phố phía nam Ấn Độ, là một công ty trẻ hơn và là công ty kỳ lân thứ hai có nguồn gốc từ việc tạo ra nền tảng tiếp thị đám mây InMobi Group. Nhóm được thành lập bởi Naveen Tewari, 43 tuổi, tốt nghiệp Học viện Công nghệ danh tiếng của Ấn Độ và có bằng MBA của Trường Kinh doanh Harvard.

Hôm thứ Ba, công ty 18 tháng tuổi của ông thông báo đã nhận được khoản đầu tư từ Google và công ty đầu tư mạo hiểm Mithril Capital của tỷ phú Peter Thiel. Hiện tại, Glance có 115 triệu người dùng hoạt động hàng ngày dành trung bình 25 phút trên ứng dụng mỗi ngày. Ứng dụng này chỉ chạy trong hệ sinh thái Android, tương thích với Samsung Electronics, Xiaomi, Oppo và Vivo và các nhà sản xuất thiết bị hàng đầu khác.

Tewari cho biết, thông qua hợp tác với Google, công ty có kế hoạch quảng bá sản phẩm của mình đến các khu vực khác ở châu Á, và ra mắt tại Mỹ, Nam Mỹ vào năm 2021. Ông cũng nói rằng, Glance hiện đang tập trung vào việc thu hút người dùng và mới bắt đầu thử nghiệm với mô hình lợi nhuận dựa trên quảng cáo.

Google cũng hợp tác với Microsoft và Alphawave để cấp vốn cho VerSe. Dailyhunt, thuộc sở hữu của VerSe, đã thu hút hơn 300 triệu người dùng và cung cấp 14 ngôn ngữ địa phương để người dùng lựa chọn.

Tập đoàn Goldman Sachs và Sequoia Capital India cũng là nhà đầu tư vào VerSe. Công ty này hiện có kế hoạch mở rộng quy mô ứng dụng Josh, mở rộng hệ sinh thái sáng tạo nội dung, đồng thời phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy để giúp thu hút lượng người xem rộng rãi hơn. Họ cũng sẽ khám phá một số sáng kiến ​​tiềm năng ở các thị trường quốc tế khác có nhu cầu về nội dung trong nước bên ngoài nước sở tại.

Josh được thiết kế riêng cho Ấn Độ và cung cấp nhiều ngôn ngữ địa phương. Công ty tuyên bố là "Made in India", trong khi đối thủ TikTok và hàng chục ứng dụng do Trung Quốc sản xuất khác đã bị cấm do các vấn đề về quyền riêng tư và an ninh quốc gia. Theo một số liệu thống kê, người dùng hoạt động hàng tháng của ứng dụng nhanh chóng đạt 77 triệu và hiện có hơn 1,5 tỷ lượt xem video mỗi ngày.

