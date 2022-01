Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc (MIST) đã dành 7,5 tỷ USD cho các dự án bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và dự án vũ trụ ảo K-metaverse như một phần của chương trình Digital New Deal.

MIST cho biết Digital New Deal là một chương trình thuộc dự án New Deal với mục tiêu tập trung phát triển công nghệ kỹ thuật số để khắc phục những khủng hoảng do đại dịch gây ra.

Dự án New Deal được công bố vào tháng 7 năm 2021 với tổng mức đầu tư là 48,5 tỷ USD sẽ được chi cho cơ sở hạ tầng mạng, phát triển AI và các công nghệ khác, dự kiến ​​sẽ tạo ra 900.000 việc làm vào năm 2025.

Hàn Quốc đầu tư 7,5 tỷ USD cho metaverse và AI

Trong số 7,5 tỷ USD của chương trình Digital New Deal, 20% sẽ dành cho các dự án thiết lập cơ sở hạ tầng, bao gồm triển khai công nghệ tự lái trên nhiều tuyến đường quốc lộ, 65% để phát triển dự án công nghệ dựa trên dữ liệu và AI bao gồm ô tô tự lái. Sự phát triển của các dịch vụ kỹ thuật số, như học từ xa và đặt lịch hẹn khám bệnh trực tuyến sẽ chiếm 5,6% và gần 9% sẽ dùng để phát triển các dịch trên vũ trụ ảo (metaverse) và điện toán đám mây.

Vào tháng 2, 28,4 triệu USD sẽ được dùng để phát triển một nền tảng metaverse với phông văn hóa mang đậm phong cách giải trí Hàn Quốc (K-metaverse). Chính phủ cũng sẽ chi 14 triệu USD để sản xuất một số nội dung liên quan đến dự án này.

Kế hoạch cho K-metaverse đã được tiết lộ vào tuần trước. Theo đó, Hàn Quốc dự kiến phát triển 220 công ty vũ trụ ảo với tổng doanh số đạt 4,2 triệu USD và thành lập một học viện metaverse đào tạo 40.000 chuyên gia trong ngành vào năm 2026.

Ngoài ra, “xứ sở kim chi” cũng sẽ thành lập các chương trình dành cho các công ty khởi nghiệp muốn tham gia vào lĩnh vực vũ trụ ảo và một học viện ngôn ngữ Hàn Quốc trên nền tảng metaverse để truyền bá văn hóa nghệ thuật quốc gia với người nước ngoài và khách du lịch.

Hương Dung(Theo Register)