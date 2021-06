Thông tin về việc LG sẽ bán iPhone của Apple thông qua các cửa hàng của mình bắt đầu từ tháng 8 đã đặt Samsung vào tình trạng báo động.

Các quan chức phụ trách mảng kinh doanh nội địa, thiết bị gia dụng và điện thoại thông minh của Samsung gần đây đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp liên quan đến việc LG quyết định bán iPhone tại các cửa hàng của LG tại Hàn Quốc (còn gọi là LG Best Shops), sau khi LG rút khỏi thị trường điện thoại thông minh.

Samsung trong tình trạng báo động khi LG quyết định bán iPhone

Samsung và Apple là hai thương hiệu điện thoại thông minh hiện đang cạnh tranh để thu hút người dùng smartphone từ LG kể từ khi LG tuyên bố rút khỏi lĩnh vực kinh doanh điện thoại thông minh của mình.

Trên thị trường điện thoại thông minh 5G toàn cầu, Samsung đang đứng sau Apple. Theo số liệu của Công ty nghiên cứu và phân tích thị trường Strategy Analytics, Apple đang dẫn đầu với 29,8% thị phần điện thoại thông minh 5G trong quý đầu tiên của năm 2021. Tiếp theo sau là Oppo (15,8%) đứng thứ hai và Vivo (14,3%) đứng thứ ba, cả hai thương hiệu này đều đến từ Trung Quốc; trong khi Samsung chỉ đứng vị trí thứ tư với 12,5% thị phần.

Các nhà phân tích trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh dự đoán rằng, thị phần của Apple sẽ tăng lên khoảng 30% tại Hàn Quốc trong năm 2021 do LG rút khỏi thị trường điện thoại thông minh.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, tại thị trường nội địa, Samsung là công ty số 1 với 65% thị phần trong năm 2020, tiếp theo là Apple với 20% và LG với 13%.

Liên quan đến vấn đề này, các quan chức của Samsung cho rằng, nếu người dùng iPhone trẻ tuổi bắt đầu mua thiết bị gia dụng tại LG Best Shops, mảng kinh doanh điện tử gia dụng của Samsung và các cửa hàng Samsung Digital Plaza sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước đó, LG đã quyết định bán iPhone, iPad và Apple Watch tại LG Best Shops do công ty con Hi Praza điều hành bắt đầu từ ngày 1/8. LG sẽ bán chúng sau khi tiếp quản quyền bán hàng từ Apple.

Bên trong các cửa hàng còn có bán máy tính xách tay và máy tính để bàn LG, đó là lý do tại sao thương hiệu Hàn Quốc từ chối yêu cầu của Apple về việc bán máy tính xách tay MacBook và máy tính để bàn iMac và MacPro trong khu vực dành riêng cho sản phẩm công ty. Bên cạnh đó, công ty cũng quyết định không cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các sản phẩm Apple mà mình không bán.

Phan Văn Hòa

