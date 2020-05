Các đại gia công nghệ như Samsung, Apple và LG đã bắt đầu một cuộc cạnh tranh khốc liệt với việc tung ra thị trường một loạt điện thoại thông minh tầm trung mới, với hy vọng thị trường sẽ quay trở lại thời điểm của ba tháng trước.

Cụ thể, Samsung đã phát hành dòng Galaxy Alpha, Apple ra mắt iPhone SE và LG đã tiết lộ chiếc flagship Velvet nhằm tăng thị phần của họ trên thị trường toàn cầu. Samsung đã tiết lộ điện thoại thông minh hàng đầu Galaxy S20 5G của mình vào tháng 2, nhưng doanh số được báo cáo là không ấn tượng do sự bùng phát Covid-19 và chỉ đạt 60% so với dòng Galaxy Note 10 trước đó.

Samsung, LG và Apple cạnh tranh khốc liệt phân khúc smartphone tầm trung

Kể từ đó, các nhà sản xuất đã cố gắng thu hút khách hàng bằng những chiếc điện thoại giá rẻ hơn nhưng có thông số kỹ thuật cao tại thời điểm nhu cầu về điện thoại cao cấp giảm xuống. Samsung hy vọng dòng điện thoại thông minh tầm trung của mình có thể bảo vệ sự hiện diện trong nước trước đối thủ truyền kiếp Apple.

Vào ngày 6 tháng 5, Samsung đã ra mắt dòng Galaxy Alpha tầm trung của mình cùng với Galaxy A51 nhằm cạnh tranh với iPhone SE về thông số kỹ thuật và mức giá. Galaxy A51 đi kèm với màn hình OLED 6,5 inch, cùng với 4 camera phía sau có gắn máy ảnh 48 megapixel, ống kính góc rộng 12 megapixel, camera macro 5 megapixel và cảm biến chiều sâu 5 megapixel. Tất cả các dòng A đều chạy trên nền tảng Android 10 và được cung cấp năng lượng bởi pin 4.000mAh có khả năng kéo dài tới 28 giờ sau mỗi lần sạc.

Galaxy A51 được trang bị chipset Exynos 9611 và RAM 4GB. Có 128GB dung lượng lưu trữ, trong đó 105GB có sẵn. Khi cần thêm dung lượng, điện thoại có thể chứa thêm 512GB bằng thẻ nhớ microSD. Tuy nhiên, không giống như iPhone SE, máy không có khả năng chống nước.

Samsung lần đầu tiên giới thiệu dòng A vào năm 2014, mặc dù nó không quá phổ biến trong giai đoạn đầu so với dòng S hàng đầu vì nó được người tiêu dùng đánh giá là một thiết bị chất lượng thấp hơn với dung lượng lưu trữ hạn chế được định giá quá cao cho điện thoại tầm trung. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, công ty đã cải tiến các thông số kỹ thuật, bao gồm màn hình tốt hơn, bộ sạc được cải thiện và giá hấp dẫn hơn (khoảng 300 USD).

Hiện tại, Samsung cung cấp các dòng sản phẩm Galaxy A01, A11, A31, A41, A51, A71 và các dòng có tích hợp 5G như A51 5G và A71 5G.

Đối thủ của Samsung là Apple cũng đã phát hành mẫu iPhone SE vào ngày 7 tháng 5, với mức giá 399 USD, mà nhiều người đam mê điện thoại thông minh gọi là “bước ngoặt” trong công nghệ tiêu dùng khi được trang bị công nghệ tinh vi với mức giá rất phù hợp. Mức giá này là thấp nhất trong bốn năm qua, giảm đáng kể so với dòng iPhone 11 ra mắt năm ngoái với mức giá 1.499 USD, trong khi điện thoại tầm trung thường có xu hướng đi kèm với mức giá từ 200 USD đến 400 USD.

Các mẫu điện thoại thông minh của Apple thường có CPU tốc độ cao và máy ảnh tuyệt vời cũng như các tính năng hữu ích mà trước đây chỉ dành riêng cho điện thoại cao cấp, chẳng hạn như khả năng chống nước và sạc không dây.

IPhone SE chạy trên bộ vi xử lý Bionic A13 của Apple, cùng loại chip được sử dụng cho iPhone 11 và iPhone 11 Pro cao cấp. Do đó, iPhone SE có tốc độ xử lý nhanh hơn so với các đối thủ cạnh tranh và trở thành một lợi thế lớn so với các điện thoại thông minh dựa trên Android có giá tương tự, với các camera tinh vi được điều hành bởi bộ vi xử lý mạnh mẽ.

IPhone SE là một trong những điện thoại thông minh nhỏ gọn nhất mà Apple đã phát hành trong những năm gần đây có màn hình LCD 4,7 inch (như trong iPhone 8) 0, nặng khoảng 189 gram và có giá thấp hơn nhiều so với mẫu iPhone 11 và 11 Pro. Tuy nhiên, nó chỉ đi kèm với pin có dung lượng 1.821 mAh khá nhỏ so với 4.000 mAh của Samsung. IPhone SE được coi là một lựa chọn vững chắc cho những người hâm mộ Apple đang tìm kiếm một thiết bị di động giá rẻ.

Bên cạnh Samsung và Apple thì LG cũng đã tung ra thị trường mẫu điện thoại thông minh Velvet nhằm cạnh tranh trong thị trường điện thoại thông minh tầm trung. Velvet được tích hợp chipset Qualcomm Snapdragon 765G, có màn hình OLED 6,8 inch và pin 4.300 mAh có hỗ trợ sạc nhanh không dây. Nó cũng được trang bị 8GB RAM và 128GB dung lượng lưu trữ nội bộ. Tính năng đáng chú ý nhất là máy ảnh kiểu “hạt mưa” ở mặt sau. 3 camera phía sau bao gồm cảm biến 48 megapixel, cộng với camera góc siêu rộng 9 megapixel và cảm biến chiều sâu 5 megapixel, kèm theo camera 16 megapixel ở mặt trước. Điện thoại cũng được đánh giá IP68 cho khả năng chống nước và có cảm biến vân tay trong màn hình. Điện thoại có sẵn bốn màu: cam, xanh lá cây, đen và trắng.

Ngoài ra, các nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc cũng đã tăng ngân sách trong lĩnh vực điện thoại thông minh bằng cách nâng cấp các mẫu hiện có hoặc tiếp tục hạ giá cho các sản phẩm của họ để củng cố tốt hơn vị thế của họ trên thị trường. Huawei gần đây đã ra mắt Honor 30s 5G với giá khoảng 337USD. Xiaomi cũng đã ra mắt mẫu Redmi Note 9S vào đầu tháng này.

Phan Văn Hòa(theo Koreatimes)