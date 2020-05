Tháng trước, Australia đã đưa ra các kế hoạch nhằm buộc các công ty công nghệ lớn chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trong nội dung tin tức trên các công cụ tìm kiếm.

Ngày 14/5, tập đoàn truyền thông lớn thứ hai của Australia Nine Entertainment kêu gọi Google và một số "ông lớn" công nghệ khác trả khoảng 400 triệu USD/năm cho các hãng tin tức của nước này theo bộ quy tắc ứng xử bắt buộc do Chính phủ Australia ban hành.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Australian Financial Review, ông Peter Costello, Chủ tịch tập đoàn Nine Entertainment, cho rằng các tập đoàn công nghệ "về bản chất đang sử dụng sản phẩm do các tổ chức tin tức tạo ra mà không trả phí."

Truyền thông Australia đòi Google, Facebook chi trả 400 triệu USD/năm

Theo ông Costello, Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Australia (ACCC) đã xác định rằng 10% trong tổng thu nhập của các tập đoàn công nghệ có được từ quảng cáo trong nội dung tin tức.

Tổng thu nhập này ước tính khoảng 6 tỷ AUD/năm (3,9 tỷ USD), do đó ông Costello cho rằng các tập đoàn công nghệ phải trả cho các tổ chức truyền thông của Australia 10% này.

Chính phủ Australia trong nhiều tháng qua đã đàm phán một bộ quy tắc ứng xử nhằm đạt được một thỏa thuận tự nguyện với Google, Facebook và một số hãng khác.

Tháng trước, Australia đã đưa ra các kế hoạch nhằm buộc các công ty công nghệ lớn này chia sẻ doanh thu từ quảng cáo trong nội dung tin tức trên các công cụ tìm kiếm của những hãng này.

Tuy nhiên, cả Google và Facebook đều phản đối và kêu gọi tiếp tục đàm phán. Hai hãng này cho rằng đã đầu tư hàng triệu USD vào các sáng kiến giúp ngành thông tin-truyền thông của Australia tồn tại.

Google và Facebook có tầm ảnh hưởng lớn tới ngành thông tin-truyền thông Australia, doanh thu chiếm hơn 66% số tiền chi cho quảng cáo trực tuyến.

Nhằm ứng phó với tình hình doanh thu giảm sút, các hãng tin tức Australia đã cắt giảm 20% việc làm trong vòng 6 năm qua.

Ngoài ra, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã tác động tiêu cực tới ngành thông tin-truyền thông, khiến một số hãng tin nhỏ buộc phải đóng cửa.

Theo TTXVN