Trong bối cảnh thị trường IT Việt Nam đang rất thiếu nhân lực CNTT, nhiều bạn trẻ mới ra trường với kỹ năng tốt cùng kinh nghiệm phong phú có thể được nhận vào làm việc với mức lương lên tới 30 triệu đồng/tháng.

Theo thống kê của TopDev, nhu cầu nhân sự ngành IT Việt Nam trong năm 2021 là 450.000 người, tuy nhiên chúng ta hiện vẫn bị thiếu hụt khoảng hơn 100.000 nhân sự. Dự báo của TopDev cho thấy, đến năm 2022, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 28% nhân lực cần thiết cho ngành IT. Cụ thể, vào năm sau chúng ta cần đến 530.000 nhân sự IT nhưng lại thiếu tới 150.000 người.

Khảo sát cũng cho thấy, các ngành được mong đợi làm việc nhất bởi các lập trình viên trong thời gian tới là AI, điện toán đám mây, FinTech, thương mại điện tử, an toàn thông tin,...

Việt Nam đang ngày càng thiếu hụt nhân lực ngành IT trình độ cao.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn - Trưởng lab Blockchain của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong một cuộc hội thảo về nhân lực ngành IT vừa được tổ chức mới đây, CNTT là một ngành đặc biệt, với tốc độ phát triển rất nhanh.

Cụ thể, cứ sau 18 tháng, công suất của máy tính lại tăng gấp đôi, cũng sau 18 tháng, lượng thông tin, tri thức cũng tăng gấp đôi. Chưa có ngành nào có tốc độ phát triển nhanh như CNTT. Ngoài ra, ngành CNTT cũng đi sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, là nền tảng cho nhiều ngành kinh tế. Do vậy, cơ hội việc làm trong ngành IT là rất lớn.

Theo Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, ở Việt Nam, chính phủ đã rất quan tâm và có nhiều chủ trương phát triển ngành CNTT. Trong những năm gần đây, rất nhiều bạn trẻ tuy mới chỉ chưa đến 30 tuổi nhưng đã có được những thành công rất lớn.

Sự thành công của Nguyễn Thành Trung với tựa game Axie Infinity là minh chứng sống động cho thấy tiềm năng phát triển của các bạn trẻ trong lĩnh vực IT.

Có rất nhiều ví dụ về sự thành công trong ngành IT của các bạn trẻ Việt Nam. Điển hình là 2 trường hợp của Nguyễn Thành Trung - CEO dự án game tỷ USD Axie Infinity và Nguyễn Thế Vinh - đồng sáng lập và CEO Coin98. Từ những ví dụ trên, có thể thấy cơ hội thành công của những bạn trẻ theo học ngành IT là rất lớn.

Cũng theo Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, mức thu nhập của những người làm CNTT tại Việt Nam là khá cao. Thậm chí, lương của một số bạn trẻ mới ra trường có thể lên tới 30 triệu đồng, cao hơn cả lương của một đại tá nhiều năm công tác trong quân đội.

Chia sẻ kỹ hơn về nhu cầu nhân lực ngành IT, anh Lê Ngọc Tuấn - founder Maker Hà Nội cho rằng, hiện tất cả các công ty điều thiếu hụt kỹ sư về trí tuệ nhân tạo (AI). AI đang trở thành xu hướng mới trong lĩnh vực CNTT, giống như trào lưu học lập trình web hơn 10 năm trước.

Nếu có kỹ năng tốt cùng kinh nghiệm phong phú, một bạn trẻ theo học ngành IT mới ra trường có thể kiếm về mức thu nhập khá cao, lên đến 30-40 triệu đồng/tháng.

Nói thêm mức thu nhập của người theo ngành này, anh Lê Ngọc Tuấn cho rằng, lương kỹ sư về trí tuệ nhân tạo hiện đang đứng top. Nếu có năng lực tốt, các bạn trẻ theo học ngành AI có thể kiếm được mức lương từ 1.000 - 2.000 USD. Với trình độ cơ bản hơn, mức lương từ 10-20 triệu đồng không khó kiếm. Đặc biệt, không chỉ làm ở Việt Nam, các bạn trẻ theo học ngành AI còn có thể làm freelance cho các công ty nước ngoài.

Tuy vậy, các chuyên gia đều cùng quan điểm khi cho rằng, khác với nhiều ngành nghề khác, nếu muốn theo đuổi lĩnh vực CNTT, các bạn trẻ sẽ phải tự trau dồi, cập nhật kiến thức mới liên tục. Đây là một đặc điểm khó khăn của ngành này bởi nếu không tự cập nhật, người làm IT sẽ bị đào thải rất nhanh.

Để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực CNTT, những người theo ngành này sẽ phải dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về máy tính, thuật toán. Đây là những điều mà các chuyên gia trong ngành CNTT phải đánh đổi để sở hữu mức thu nhập có thể lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

