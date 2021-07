Đây là tiết lộ gây sốc của Nguyễn Thành Trung - CEO và cũng là nhà sáng lập tựa game Axie Infinity. Tổng giá trị vốn hóa của tựa game Việt Nam này hiện đã vượt mốc 2 tỷ USD.

Trong một buổi giao lưu trực tuyến với các bạn sinh viên đại học FPT, CEO của Axie Infinity đã tiết lộ nhiều thông tin thú vị về hành trình phát triển của chàng trai này.

Đáng chú ý khi Nguyễn Thành Trung từng là sinh viên đại học FPT trước khi từ bỏ con đường học vấn vào năm thứ 2 để dồn sức cho dự án khởi nghiệp.

Nguyễn Thành Trung trong một buổi chia sẻ trực tuyến với sinh viên đại học FPT sau sự thành công của tựa game Axie Infinity.

Trong những chia sẻ của Trung từ trước đến nay, điều mà nhiều người ấn tượng là niềm đam mê với game và vai trò của các trò chơi điện tử với cuộc sống của anh chàng kỹ sư này.

Theo Trung, cậu đặc biệt hứng thú với game bởi cách thức vận hành của thế giới trong game ít chịu sự ràng buộc, chi phối như ở thế giới thực. Nhà phát triển khi đó có thể thỏa sức tạo ra các nhân vật tưởng tượng với cách giao tiếp nằm ngoài những gì đang có ở thế thế giới thông thường.

Không giống với hình mẫu con ngoan trò giỏi thông thường, tuổi trẻ của Nguyễn Thành Trung là một cậu bé khá hiếu động. Trong khi học cấp 3, Trung dành không ít thời gian chơi game ngoài quán nét. Tuy vậy, chính xuất phát điểm từ sự ham mê game đã dẫn dắt tới niềm đam mê công nghệ của CEO 9x này.

Sự tiếp xúc với lập trình của Trung cũng diễn ra từ khá sớm. Theo chia sẻ của Trung, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với lập trình là lúc 8 - 9 tuổi, không lâu sau khi được chạm vào chiếc máy tính lần đầu tiên.

Điều mà cậu bé 8 - 9 tuổi đó gắn bó với lập trình bởi những cảm xúc phấn khích khi viết những dòng lệnh, buộc máy tính phải làm theo những yêu cầu. Việc được sáng tạo, xây dựng một cái gì đó có khả năng tương tác với mình cũng giống với cảm xúc khi chơi game, Trung chia sẻ.

Kiến thức về lập trình của Trung hầu hết có được là qua sách vở. Trong đó, cuốn sách đầu tiên đưa cậu bé Nguyễn Thành Trung tới lập trình khi đó là Giải bài tập Pascal.

Theo Trung, may mắn cuốn sách lập trình đầu tiên là sách giải, chỉ cần nhập theo và bắt chước nên mới cảm thấy hay. Sức mạnh của những dòng lệnh khi đó khiến Trung cảm thấy như một điều thần kỳ và từ đó tạo nên đam mê, mong muốn khám phá.

Vị CEO 9x này cũng chia sẻ rằng, do xuất phát điểm sớm hơn, hồi đó Trung hơi ngông cuồng do nghĩ rằng mình có kinh nghiệm hơn, biết nhiều hơn các bạn. Sự ngông cuồng đó cũng đã khiến cậu phải trả giá nhất định bởi môi trường chuyên Toán Tin Tổng hợp khi đó có rất nhiều người giỏi. Chính sự chủ quan đã khiến Trung có những lúc bị tụt lại một chút so với các bạn trong lớp.

Nguyễn Thành Trung (áo đỏ) và đội ngũ cộng sự phát triển Axie Infinity.

Từng đắn đo trong việc phải chọn giữa 2 ngành công nghệ và ngoại thương, thế nhưng khi mới học đến năm thứ 2, Nguyễn Thành Trung lúc đó đã gây bất ngờ khi quyết định dừng việc học đại học để khởi nghiệp, bất chấp sự lo lắng và phản đối từ phía gia đình.

Tuy vậy, sau sự thành công bước đầu với Lozi, Trung đã rời khỏi startup này và quay trở lại trường đại học. Chia sẻ một cách rất thẳng thắn, vị CEO 9x này cho rằng, đó là một giai đoạn khó khăn khi chính bản thân Trung không biết phải làm gì tiếp theo. Đó là lý do Trung đã quyết định theo học tiếp để làm nốt trách nhiệm cần phải hoàn thành, không chỉ đối với gia đình mà còn đối với bản thân nữa.

Nói về bản thân của hiện tại, sau những gì đã làm được với Axie, CEO 9x này cho biết hiện cả nhóm đang cảm thấy rất vui vì nhận được sự ghi nhận của mọi người. Tuy vậy, theo Trung, đây chưa phải đã là thành công bởi anh hy vọng Axie Infinity sẽ còn phát triển thêm nhiều năm nữa.

Axie Infinity còn nhiều điều cần phải làm, không chỉ là game mà phải tạo ra những ứng dụng, đem được nhiều lợi ích cho mọi người hơn nữa. Quãng đường đó còn dài và bọn em còn rất nhiều thứ phải làm, Trung chia sẻ.

