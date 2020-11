Anh sẽ chi 250 triệu bảng (333 triệu USD) để đa dạng hóa nguồn thiết bị 5G, sau khi cấm Huawei cung ứng công nghệ này tại đây.

Huawei sẽ bị loại khỏi mạng 5G Anh vào năm 2027 do các lo ngại về bảo mật, khiến nhà mạng chỉ có thể phụ thuộc vào Nokia và Ericsson. Khoảng 50 triệu bảng đầu tiên sẽ được chi trong năm sau để hỗ trợ xây dựng “mạng lưới 5G an toàn và linh hoạt”, theo tài liệu được công bố hôm 25/11.

Việc loại bỏ một đối thủ sẽ làm giảm cạnh tranh, đẩy giá và ảnh hưởng đến bảo mật. Chính vì thế, Bộ trưởng Kỹ thuật số Oliver Dowden đã thành lập một lực lượng đặc biệt, với mục tiêu gia tăng nhà cung ứng. Ông sẽ thông báo chi tiết hơn trước cuối năm nay.

Quyết định cấm Huawei được Anh đưa ra vào tháng 7, sau khi quan chức Anh cho rằng, lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ khiến họ không thể xác minh tính an toàn của chuỗi cung ứng Huawei. Nhà Trắng tố Huawei là nguy cơ an ninh quốc gia, điều mà công ty Trung Quốc liên tục phủ nhận. Kể từ đây, Nokia và Ericsson đã giành được nhiều hợp đồng lớn từ các nhà mạng Anh như BT Group, Three UK.

Ngành viễn thông đang hi vọng các sáng kiến lâu dài như OpenRAN sẽ mang đến nhiều cạnh tranh hơn. OpenRAN là dự án mạng vô tuyến truy cập mở, dùng phần mềm để chạy các chức năng mạng trên đám mây, quá trình trước đây đòi hỏi nhiều thiết bị vật lý. Công nghệ này hứa hẹn sẽ cắt giảm triệt để chi phí cho các nhà mạng viễn thông, vì sử dụng phần mềm trên đám mây và phần cứng có sẵn, thay vì dùng thiết bị được phát triển bởi Nokia, Ericsson, hay Huawei.

Du Lam (Theo Bloomberg)