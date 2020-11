Hàng ngàn sản phẩm, dịch vụ dựa vào nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Service đã bị ảnh hưởng do sự cố gián đoạn kéo dài.

Amazon Web Services (AWS) là một trong các dịch vụ điện toán đám mây phổ biến nhất thế giới. Vì vậy, bất kỳ sự cố nào với AWS cũng tạo hiệu ứng gợn sóng lớn đối với các ứng dụng và dịch vụ web khác.

Bằng chứng là vào ngày 25/11 (giờ địa phương), cùng lúc với AWS gián đoạn dịch vụ trong nhiều tiếng đồng hồ, một phần lớn Internet đã bị tê liệt. Tính đến 17h25p (tức 5h25p ngày 26/11 giờ Việt Nam), Amazon cho biết, mất vài tiếng nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Theo Amazon, họ đang cố gắng khắc phục sự cố ảnh hưởng đến Kinesis Data Streams API tại khu vực US-EAST-1. Kinesis là một sản phẩm của AWS, được dùng để tổng hợp và phân tích số lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực. 27 sản phẩm AWS khác của Amazon cũng bị gián đoạn.

Đến 7h42p giờ Việt Nam, Amazon quan sát dấu hiệu phục hồi ổn định. Trong email gửi The Verge, công ty cho biết, sự cố chỉ ảnh hưởng tới 1 trong 23 khu vực AWS, song vấn đề đủ lớn để một phần lớn dịch vụ Internet sụp đổ.

Hàng ngàn ứng dụng, dịch vụ, website đã đăng lên Twitter do bị ảnh hưởng từ sự cố AWS. Họ bao gồm 1Password, Acorns, Adobe Spark, Anchor, Autodesk, Capital Gazette, Coinbase, DataCamp, Getaround, Glassdoor, Flickr, iRobot, The Philadelphia Inquirer, Pocket, RadioLab, Roku, RSS Podcasting, Tampa Bay Times, Vonage, The Washington Post và WNYC. Trang web chuyên theo dõi sự cố mạng Downdetector.com cũng ghi nhận báo cáo từ người dùng tăng vọt đối với nhiều dịch vụ Amazon trong ngày.

Gần như mọi ứng dụng dựa trên đám mây phụ thuộc vào AWS đều bị tác động. Thiết bị thông minh không thể kết nối đám mây riêng tư, các cổng tiền điện tử không thể xử lý giao dịch, dịch vụ streaming và podcast ngăn cản người dùng truy cập tài khoản.

Amazon không thông báo nguyên nhân xảy ra sự cố.

Du Lam (Theo The Verge, ZDN)