Chính phủ Mỹ phản đối việc lắp đặt cáp quang giữa Mỹ và Hong Kong do lo ngại khả năng bị Trung Quốc lợi dụng để thu thập thông tin ảnh hưởng đến an ninh của Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 17/6 đề xuất Google và Facebook không lắp đặt hệ thống cáp quang dung lượng cao đi qua Hong Kong, do những lo ngại về tác động của việc Trung Quốc xúc tiến soạn thảo luật an ninh mới dành cho đặc khu này đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Tuyến cáp quang xuyên Thái Bình Dương, do hai công ty truyền thông và công nghệ của Mỹ là Google và Facebook đầu tư, theo kế hoạch sẽ kết nối Mỹ, Đài Loan, Philippines và Hong Kong. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ đã khuyến nghị thay đổi kế hoạch này.

Theo hãng tin Channel News Asia, hệ thống cáp quang này sẽ truyền thông tin liên lạc của Mỹ xuyên qua Thái Bình Dương đến Hong Kong trước tiên rồi mới đến các khu vực khác ở châu Á.

“Chính vì vậy, việc lắp đặt tuyến cáp quang đi qua Hong Kong có thể sẽ vô tình làm lộ hệ thống thông tin của Mỹ và của cả thế giới cho Bắc Kinh” - Bộ Tư pháp Mỹ lập luận khi gửi đơn khuyến nghị lên Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC).

“Tuyến cáp này sẽ thay đổi hệ thống truyền tải và lưu trữ thông tin của Mỹ trên toàn thế giới” - ông Adam Hickey, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ chuyên giám sát các vấn đề viễn thông, tuyên bố.

“Việc lắp đặt hệ thống cáp quang đi qua Hong Kong sẽ biến nơi đây thành trung tâm kết nối dữ liệu của Mỹ ở khu vực châu Á, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của bộ phận tình báo Trung Quốc” - ông Hickey nói thêm.

Chính quyền Mỹ lo ngại việc xây dựng hệ thống cáp quang dưới biển với Hong Kong có thể gây rủi ro về vấn đề an ninh. Ảnh: POLITICO

Google và Facebook lần đầu tiên đề xuất dự án xây dựng mạng lưới cáp quang trải dài dưới đáy biển với tên gọi là Pacific Light từ ba năm trước, nhằm mục đích đẩy nhanh tốc độ truyền tải dữ liệu trên toàn thế giới.

Dự án cũng nhằm mục đích tạo kết nối tốt hơn giữa Mỹ và các nước châu Á, với tuyến cáp quang đi qua Mỹ, Hong Kong, Đài Loan và Philippines.

Theo tờ Politico, quá trình xây dựng tuyến cáp quang vẫn đang được tiến hành, nhưng một số hoạt động của nó đã bị đình trệ khi chính phủ Mỹ muốn xem xét kỹ lưỡng lại tác động của hệ thống cáp quang đến an ninh nước này.

Những lo ngại xung quanh dự án Pacific Light đã bắt đầu xuất hiện từ năm 2019, khi Mỹ muốn cân nhắc một số đối tác người Trung Quốc có liên quan đến dự án.

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên tồi tệ hơn trong những tháng gần đây liên quan đến đại dịch COVID-19 cũng như việc Trung Quốc quyết định xây dựng luật an ninh quốc gia mới dành cho Hong Kong.

Theo PLO