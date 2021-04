Sau 2 năm ra mắt mạng 5G thương mại, người dùng 5G tại Hàn Quốc vẫn khao khát được phủ sóng rộng hơn và tốc độ nhanh hơn.

Khi mạng 5G lần đầu tiên được triển khai tại Hàn Quốc vào tháng 4/2019, các nhà khai thác di động đã tuyên bố rằng với tốc độ di động siêu nhanh và độ trễ thấp của mạng 5G sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho người dùng điện thoại thông minh và thậm chí cung cấp sức mạnh cho các công nghệ trong tương lai như xe tự lái, thực tế ảo (VR) và trò chơi trên đám mây.

Người dùng 5G tại Hàn Quốc vẫn khao khát tốc độ nhanh hơn

Tuy nhiên đến nay các tuyên bố đó vẫn chưa thành hiện thực, xe tự lái vẫn chưa được ra mắt và các trò chơi trên đám mây vẫn đang hoạt động dựa trên mạng 4G LTE trước đây.

Thay vào đó, mạng 5G đã phải đối mặt với sự thất vọng của người dùng do tốc độ chậm hơn mong đợi và vùng phủ sóng còn hạn chế, dẫn đến việc áp dụng quá thấp.

Theo một báo cáo của chính phủ Hàn Quốc vào năm ngoái, tốc độ tải xuống trung bình trên mạng 5G nhanh chỉ hơn khoảng 4 lần so với mạng 4G LTE, đây là một kết quả thấp hơn nhiều so với những hứa hẹn ban đầu là tốc độ 5G sẽ nhanh hơn tới 20 lần so với mạng 4G LTE.

Tính đến tháng 2 vừa qua, thuê bao 5G chỉ chiếm 19% trong tổng số gần 71 triệu thuê bao di động của nước này, trong khi thuê bao 4G LTE đang chiếm đến 73%.

Theo số liệu của Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc thì việc chuyển đổi người dùng từ mạng 3G sang 4G LTE xảy ra tương đối nhanh hơn so với việc chuyển đổi từ mạng 4G LTE sang 5G hiện nay, vào tháng 7 năm 2013, tức là sau 2 năm ra mắt, người dùng 4G LTE đã chiếm 44% tổng số người dùng di động tại Hàn Quốc.

Trong khi chính phủ tuyên bố rằng, các nhà khai thác di động đã lắp đặt các trạm gốc 5G nhanh hơn ba lần so với mục tiêu ban đầu, đến tháng 2 năm 2021, đã có 170.000 trạm gốc 5G được lắp đặt tại Hàn Quốc, tuy nhiên con số này vẫn quá ít so với hơn 970.000 trạm gốc 4G trên toàn quốc.

Hiện tại mạng 5G chỉ phủ sóng tại các thành phố lớn của Hàn Quốc và chính phủ đang đặt mục tiêu phủ sóng 5G trên toàn quốc vào năm tới.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, 5G đã thu hút sự chấp nhận của thị trường yếu hơn mong đợi vì nó không cải thiện trải nghiệm người dùng nhiều như mạng 4G LTE đã làm 10 năm trước.

Kim Jong-ki, một nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Công nghiệp & Thương mại Hàn Quốc cho biết: “Khi người dùng chuyển từ mạng 3G sang 4G LTE, họ có quyền truy cập vào các dịch vụ mới như cuộc gọi video mà trước đây bị hạn chế do tốc độ dữ liệu. Trong khi, đối với mạng 5G hiện tại thì ngoài một số khu vực nhất định, tốc độ 5G không nhanh hơn đáng kể so với mạng 4G LTE”.

Sự thất vọng của người dùng đã tăng lên, với việc một số người dùng 5G đang chuẩn bị một vụ kiện chống lại ba nhà khai thác di động lớn của Hàn Quốc bao gồm SK Telecom, KT Telecom và LG Uplus để đòi bồi thường cho kết nối kém và tốc độ đáng thất vọng.

Theo luật sư Kim Jin-wook, người đến từ công ty luật Joowon thì có khoảng 10.000 người đã bày tỏ ý định tham gia vào vụ kiện tập thể vì họ cho rằng các gói cước cao hơn áp dụng cho 5G không mang lại trải nghiệm cải thiện so với mạng 4G LTE.

Trong khi đó, Cho Eun-young, một người đang tham gia vụ kiện nói rằng, điện thoại của cô luôn phải sử dụng mạng 4G mặc dù đang sử dụng gói cước của mạng 5G.

“Điện thoại của tôi không thể tìm thấy mạng 5G và sẽ phải sử dụng 4G LTE ngay cả khi nó ở chế độ ưu tiên 5G. Tôi đang sống gần Seoul, hãy tưởng tượng nó sẽ như thế nào cho người dùng 5G sống bên ngoài khu vực thủ đô”, cô Cho Eun-young cho biết thêm.

Trong khi đó, một quan chức trong ngành viễn thông cho biết: “Các mạng 5G vẫn đang được triển khai và đang trong quá trình phát triển, đồng thời cho biết thêm rằng quốc gia này dẫn đầu thế giới về việc triển khai 5G”.

Theo một báo cáo vào tháng 10 năm ngoái từ nhà nghiên cứu thị trường Omdia, Hàn Quốc được xếp hạng là quốc gia có thị trường 5G hàng đầu trên toàn cầu trong số 22 quốc gia về tiến độ triển khai 5G, phạm vi phủ sóng, phổ tần số và hệ sinh thái pháp lý.

Liên quan đến việc triển khai 5G, chính phủ Hàn Quốc cũng đã thừa nhận những thiếu sót. “Các dịch vụ 5G không được cung cấp ở mức độ chấp nhận được đối với công chúng. Việc sử dụng nó trong các ứng dụng doanh nghiệp cũng không đạt được kết quả như mong đợi”, Cho Kyeong-sik - Thứ trưởng Bộ Khoa học và CNTT-TT Hàn Quốc cho biết tại một cuộc họp diễn ra vào ngày 2/4 vừa qua.

Trong khi đó, Kim Dong-ku, Giáo sư kỹ thuật điện tại Đại học Yonsei của Hàn Quốc cho biết: “Có nhiều vấn đề cần giải quyết, chẳng hạn như phát triển các thiết bị trên phạm vi rộng, tính khả dụng của băng tần 28 GHz, cải thiện trải nghiệm người dùng trong các gói dịch vụ và dữ liệu. Nếu những vấn đề như vậy không được giải quyết, hiệu quả kinh tế từ việc thương mại hóa 5G dự kiến sẽ giảm”.

Hàn Quốc hiện đang cung cấp các dịch vụ 5G trên băng tần 3,5 GHz cho người dùng di động. Các nhà mạng di động vẫn chưa triển khai 5G trên băng tần 28 GHz để mang lại tốc độ cực cao cho người dùng và vẫn chưa thương mại hóa mạng 5G dựa trên kiến trúc độc lập để cải thiện độ trễ.

Tuy nhiên, các nhà mạng di động đang thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi dịch vụ 5G và gần đây đã phát hành các gói cước dữ liệu 5G giá cả phải chăng hơn.

Nhà mạng di động hàng đầu SK Telecom đặt mục tiêu sẽ đạt 9 triệu người dùng 5G vào cuối năm nay, trong khi đối thủ nhỏ hơn LG Uplus đang nhắm tới con số 4 triệu người dùng.

Nhà nghiên cứu Kim Jong-ki cho rằng: “Suy thoái kinh tế từ đại dịch Covid-19 đã làm giảm nhu cầu sử dụng 5G vào năm ngoái. Hy vọng người dùng 5G có thể sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay”.

Phan Văn Hòa(theo Yonhap)