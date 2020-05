Trong một báo cáo doanh thu của mình, nhà mạng di động lớn nhất của Nhật Bản - NTT DoCoMo cho biết, họ dự kiến sẽ thu hút 2,5 triệu thuê bao trong phân khúc 5G vào tháng 3/2021.

Kế hoạch triển khai 5G của NTT DoCoMo

NTT DoCoMo đã triển khai thương mại mạng 5G trong tháng 3/2020 và tính đến cuối tháng 3 họ đã có 14.000 thuê bao 5G.

Vùng phủ sóng 5G được dự báo sẽ tăng từ 500 trạm gốc hiện tại ở 150 địa điểm lên 10.000 trạm gốc vào tháng 6 năm 2021 và 20.000 trạm gốc vào tháng 3 năm 2022. Đến tháng 3 năm 2021, NTT DoCoMo dự kiến sẽ phủ sóng mạng 5G tại 500 thành phố trên đất nước Nhật Bản.

Kế hoạch phát triển mạng 5G của NTT DoCoMo cho năm tài chính tiếp theo sẽ kết thúc vào ngày 30/3/2021 sẽ bao gồm thúc đẩy công nghệ mạng truy cập vô tuyến mở (Open-RAN) và triển khai 5G trên băng tần sóng milimet (mmWave) cũng như mở rộng phạm vi của điện thoại thông minh 5G.

Nhà mạng DoCoMo nhắm mục tiêu 2,5 triệu thuê bao 5G đầu năm 2021

Về tốc độ mạng 5G, NTT DoCoMo cho biết, mạng 5G của họ sẽ có tốc độ dữ liệu tải xuống tối đa ban đầu là 3,4 Gbps, sau đó dự kiến sẽ tăng lên 4,1 Gbps vào tháng 6 năm nay. Ngoài ra, tốc độ tải lên sẽ bắt đầu ở mức cao nhất 182 Mbps, trước khi tăng lên 480 Mbps.

Vào tháng 4 năm 2019, NTT DoCoMo đã dành được phổ tần số ở các băng tần 3,6-3,7 GHz, 4,5-4,6 GHz và 27,4-27,8 GHz để triển khai dịch vụ 5G tại quốc gia này.

Các nhà khai thác đối thủ bao gồm KDDI và SoftBank gần đây cũng đã triển khai 5G tại Nhật Bản, trong khi đó nhà mạng di động mới của Nhật Bản là Rakuten Mobile, một công ty của gã khổng lồ thương mại điện tử Rakuten có kế hoạch sẽ triển khai 5G vào cuối năm nay.

Kết quả tài chính

Lợi nhuận ròng của NTT DoCoMo cho năm tài khóa 2019 giảm 10,9% so với cùng kỳ xuống 591,5 tỷ Yên (5,5 tỷ USD), trong khi doanh thu hoạt động giảm 3,9% xuống còn 4,65 nghìn tỷ Yên.

Doanh thu dịch vụ của công ty cũng giảm 1,2% xuống còn 3,09 nghìn tỷ Yên, trong khi doanh số thiết bị giảm 28% xuống còn 608 tỷ Yên.

Doanh thu trung bình trên một thuê bao (ARPU) giảm 7,3% xuống còn 4.760 Yên, trong khi đó số thuê bao di động đã tăng 2% lên 80,33 triệu vào cuối tháng 3 vừa qua.

Ngoài ra, tổng vốn đầu tư của công ty trong năm tài chính đã giảm 3,5% xuống còn 573 tỷ Yên.

Do tác động của đại dịch Covid-19 nên NTT DoCoMo đã không cung cấp kế hoạch của năm tài chính 2020 và cho biết: “Triển vọng của năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 không được tiết lộ tại thời điểm này do khó ước tính hợp lý về kết quả tài chính của chúng tôi do tác động của Covid-19. Chúng tôi sẽ cung cấp kế hoạch tài chính kịp thời một khi có thể thực hiện ước tính hợp lý sau khi xác định cẩn thận về tác động tài chính trong tương lai”.

DoCoMo cho biết, họ dự kiến tiến độ đầu tư vốn chậm hơn trong năm tài khóa 2020 do sự chậm trễ trong việc cung cấp thiết bị mạng và tiến độ xây dựng, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Phan Văn Hòa(theo Rcrwireless)