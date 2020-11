54 đề cử xuất sắc từ 26 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vừa được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020.

Sự lựa chọn thông minh cho các thành phố

Năm 2020 là năm đầu tiên giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam - Vietnam Smart City Award 2020 được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức với mục đích khuyến khích, cổ vũ các đơn vị đã và đang có những đóng góp để thông minh hóa các đô thị tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển các đô thị thông minh tại Việt Nam.

Lễ công bố và trao giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2020 được tổ chức tối ngày 24/11 tại Hà Nội, có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân và Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng.

Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình cho rằng, lễ trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam này là sự kiện truyền cảm hứng để thúc đẩy phát triển các môi trường sống thông minh, tốt đẹp hơn.

Chia sẻ tại sự kiện, Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình bày tỏ sự ủng hộ với quan điểm cho rằng “càng nghèo càng phải làm thành phố thông minh, càng nghèo càng phải chuyển đổi số”. Theo ông, cũng như việc các gia đình đầu tư cho con cái học hành, tạo dựng sự nghiệp thành công bằng năng lực trí tuệ, xây dựng thành phố thông minh là cách đầu tư thông minh để các thành phố, đô thị có thể phát triển kinh tế, xã hội một cách nhanh và bền vững.

“Thành phố thông minh là sự lựa chọn thông minh có thể giúp các thành phố quy hoạch, quản lý, điều hành thành phố hiệu quả, mang lại cuộc sống xanh, tiện ích, thịnh vượng, kết nối cho người dân và là bệ phóng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội”, ông Bình nhấn mạnh.

Trao 54 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020

Tại buổi lễ, 54 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020 đã được trao cho các đơn vị, doanh nghiệp theo 3 nhóm: các thành phố thông minh, các dự án bất động sản thông minh và các giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh.

Ở nhóm giải thưởng dành cho các đô thị thông minh, Ban tổ chức đã chọn trao 4 giải thưởng và 3 Bằng khen.

Cụ thể, trong 4 giải của nhóm giải thưởng cho các thành phố thông minh, Móng Cái giành giải ở lĩnh vực “Thành phố điều hành, quản lý thông minh”; Đà Nẵng đạt giải ở cả 3 lĩnh vực “Thành phố dịch vụ công thông minh”, “Thành phố hạ tầng số thông minh” và “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Thành phố Đà Nẵng là đơn vị đã giành được 3/4 giải thưởng ở nhóm giải dành cho thành phố thông minh.

Ở nhóm giải thưởng dành cho các dự án bất động sản, 2 giải thưởng “Dự án bất động sản thông minh” và “Tòa nhà thông minh” đã lần lượt được trao cho dự án Vinhomes Ocean Park của Công ty cổ phần Vinhomes và dự án Hoang Huy Grand Tower của Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy.

Các giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh, theo Ban tổ chức, là nhóm giải thưởng nhận được sự quan tâm nhiều nhất. “Việc tất cả 20 hạng mục giải thưởng đều có đơn vị tham gia đề cử đã phần nào thể hiện mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp công nghệ cho cuộc tăng tốc triển khai thành phố thông minh”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Từ các đề cử, Ban tổ chức đã chọn trao 43 giải thưởng cho các giải pháp công nghệ xuất sắc ở 14 lĩnh vực: Giải pháp chính quyền số; Hạ tầng số cho thành phố thông minh; Giải pháp ứng dụng cho công dân/cộng đồng thông minh; Giải pháp an toàn thông tin; Giải pháp du lịch thông minh; Giải pháp thanh toán thông minh;

Giải pháp giao thông thông minh; Giải pháp giáo dục thông minh; Giải pháp nông nghiệp thông minh; Giải pháp an ninh, an an toàn, cấp cứu, cứu nạn; Giải pháp y tế thông minh; Giải pháp môi trường thông minh; Giải pháp cho nhà máy thông minh; Giải pháp cho tòa nhà/căn hộ thông minh.

Với việc có tới 15 nền tảng, giải pháp được trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020, FPT là 1 trong 5 đơn vị xuất sắc nhất, cùng với VNPT, Viettel, Vinhomes và thành phố Đà Nẵng.

Trong 43 giải pháp công nghệ số được trao giải, có 8 giải pháp xuất sắc được xếp hạng 5 sao. Đây là những giải pháp tính năng xuất sắc nổi bật đáp ứng các khía cạnh của hệ sinh thái công nghệ cho thành phố thông minh.

Theo thống kê, riêng 43 giải pháp số cho thành phố thông minh từ 22 doanh nghiệp công nghệ được trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020 đã có tổng doanh thu trên 1.207 tỉ đồng với tổng số nhân lực là 59.405 người.

Đặc biệt, 5 giải thưởng xuất sắc nhất của giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020 đã được trao cho: FPT, VNPT, Viettel – các doanh nghiệp xuất sắc cung cấp giải pháp công nghệ cho thành phố thông minh; Vinhomes – Doanh nghiệp xuất sắc cung cấp bất động sản thông minh; và thành phố Đà Nẵng là đô thị duy nhất được trao giải thưởng dành cho các đô thị.

8 giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh được xếp hạng 5 Sao



- Trung tâm điều hành thông minh (VNPT IOC) của Công ty VNPT IT, tập đoàn VNPT (lĩnh vực giải pháp chính quyền số)



- Nền tảng tích hợp và xử lý dữ liệu FPT - FPT. Fortuna của Công ty Hệ thống thông tin FPT (lĩnh vực hạ tầng số cho thành phố thông minh)



- VNPT IoT Platform của Công ty VNPT IT, tập đoàn VNPT (lĩnh vực hạ tầng số cho thành phố thông minh)



- Thẻ thông minh đa ứng dụng và Hệ sinh thái thẻ thông minh của Công ty cổ phần tập đoàn MK (lĩnh vực giải pháp ứng dụng cho công dân/cộng đồng thông minh)



-Nền tảng điều hành an ninh mạng tập trung FPT.EagleEye mSOC của Công ty Hệ thống thông tin FPT (lĩnh vực an toàn thông tin).



- Hệ sinh thái giao thông thông minh Viettel (Viettel ITS – Intelligent Transport System) của Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel, tập đoàn Viettel (lĩnh vực giải pháp giao thông thông minh)



- Hệ sinh thái IoT cho quan trắc và quản lý chất lượng không khí thông minh PAM Air của Công ty cổ phần Tư vấn và tích hợp công nghệ D&L (lĩnh vực giải pháp môi trường thông minh)



- Giải pháp Chiếu sáng G-S-HCL (Green-Smart-Human Centric Lighting) trong tòa nhà, căn hộ thông minh của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (lĩnh vực giải pháp cho tòa nhà/căn hộ thông minh).

Vân Anh