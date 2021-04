Xuất sắc vượt qua 182 đề cử, giải pháp phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”-VNPT iOffice được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2021. Cùng với đó, 15 sản phẩm, giải pháp công nghệ khác của VNPT được gọi tên ở nhiều hạng mục.

VNPT iOffice: Top 10 Sao Khuê 2021

Được triển khai phiên bản đầu tiên từ năm 2015 trong nội bộ Tập đoàn VNPT, VNPT iOffice luôn được cập nhật nhanh chóng, kịp thời tính năng để đáp ứng đầy đủ quy định, các chức năng, tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn về một hệ thống quản lý văn bản điều hành theo quy định của Quyết định 395/QĐ- BTTTT năm 2020 Hướng dẫn về sử dụng mã định danh văn bản và Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành (phiên bản 1.0) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

VNPT iOffice sở hữu những tính năng ưu việt trong quản lý văn bản, điều hành và cộng tác, tạo ra môi trường tương tác đa chiều, giúp người dùng có thể quản lý, chia sẻ, trao đổi và phản hồi thông tin dễ dàng như: Quản lý văn bản, hồ sơ lưu trữ, công việc, thông tin điều hành cùng các chức năng; Lịch làm việc, lịch họp, quản lý thông báo, tin tức… Đây là những tính năng đảm bảo được sự xuyên suốt tất cả các mặt hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp, giúp tổ chức/doanh nghiệp có thể xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả các vấn đề trong điều hành quản lý theo xu hướng chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, VNPT iOffice có khả năng truy cập và hiển thị tốt trên mọi thiết bị với các kích thước màn hình khác nhau. Theo đó, giải pháp cũng giúp định hướng nội dung trải nghiệm người dùng. Hệ thống còn thể hiện sức mạnh ở việctìm kiếm nhanh và thông minh trong nội dung văn bản (Fulltext search). Song song đó là hàng loạt các tính năng hữu ích khác như: Cho phép cấu hình đa quy trình, phân công, phân quyền sử dụng đến từng cá nhân một cách khoa học, hợp lý, cho phép thiết lập người sử dụng với nhiều vai trò khác nhau; Áp dụng luồng quy trình động, khi thay đổi nghiệp vụ chỉ cần vẽ lại luồng quy trình; Tích hợp với máy Scan để quét văn bản giấy; Chỉnh sửa văn bản online.

Chính những ưu điểm nổi trội này của VNPT iOffice đã thuyết phục Hội đồng giải thưởng Sao Khuê thống nhất cao, lựa chọn và đề cử VNPT Office vào Top 10 Sao Khuê 2021.

Nhờ áp dụng đầy đủ các nền tảng công nghệ tiên tiến thế giới cũng như thông qua nhiều lớp bảo mật, VNPT iOffice đã được triển khai tại 63/63tỉnh thành phố và được nhiều Bộ, ngành tin tưởng sử dụng. Hơn tất cả, Hệ thống đã và đang chiếm lĩnh thị trường nước ngoài: Văn phòng chính phủ Lào, Bộ Bưu chính Viễn thông Lào và đang đẩy mạnh ra tất cả các Bộ, ngành khác của Lào cũng như thị trường Campuchia, Myanma…

Với hơn 100 tỷ doanh thu trong 2 năm 2019 và 2020 cùng hơn 100 doanh nghiệp/tổ chức lớn trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn, VNPT iOffice trở thành hệ thống quản lý văn bản và điều hành doanh nghiệp hiệu quả, đóng góp tích cực vào hành trình chuyển đổi số của từng Tỉnh/thành phố, doanh nghiệp và tổ chức trên khắp thế giới.

“Chiếm lĩnh” các hạng mục của Sao khuê 2021

Tại Giải thưởng Sao Khuê 2021, cùng với VNPT iOffice, VNPT còn được vinh danh thêm 15 giải thưởng ở các hạng mục: Chính phủ số; Quản lý điều hành tổ chức doanh nghiệp; Y tế, chăm sóc sức khỏe; Các nền tảng chuyển đổi số; Các giải pháp công nghệ mới; Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới; Nội dung số và An toàn thông tin. Phần lớn trong số những sản phẩm, giải pháp của VNPT tại Giải thưởng đều gắn liền đến công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Trong lĩnh vực Chính phủ số, VNPT có 5 giải thưởng với các sản phẩm/giải pháp gồm: Trung tâm điều hành thông minh (VNPT IOC); Hệ thống báo cáo thông minh VNPT-VSR; Cổng Dịch vụ dịch vụ công và Phần mềm hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trên nền tảng VNPT eGov 2.0; Hệ thống Quản lý Cán bộ Công chức Viên chức (VNPT-CCVC); Payment Flatform

Tại hạng mục “Các nền tảng Chuyển đổi số”, 2 nền tảng của VNPT đã được trao giải gồm: Nền tảng quản lý định danh và xác thực Sinh trắc học (VNPT BioID); Nền tảng chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ONE DX

Trong lĩnh vực An toàn thông tin, 2 dịch vụ của VNPT đã được trao giải gồm: Dịch vụ Đánh giá an toàn thông tin; Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin

Phần mềm Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh y khoa VNPT-RIS/PACS đã đoạt giải thưởng trong lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe.

Tại hạng mục “Các giải pháp công nghệ mới”, giải pháp VNPT SmartVision được trao giải.

Ở hạng mục Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới, VNPT có 3 giải thưởng dành cho các giải pháp: Phát hiện và Ứng cứu sự cố điểm cuối VNPT Smart IR; Nhận diện khách hàng thông minh cho Ngân hàng/Doanh nghiệp-VNPT SEB và Ứng dụng MyTV (OTT)

Ở lĩnh vực Nội dung số, giải pháp “Dữ liệu mở và cơ sở dữ liệu dùng chung” của VNPT đã được trao giải.

