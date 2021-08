Một gia đình ở Hà Tĩnh có 9 thành viên từ người già đến trẻ nhỏ dương tính với nCoV. Quá trình điều trị bệnh đã được một người thân tái hiện bằng hình ảnh sống động.

Gia đình anh Lê Anh Thống (SN 1970, trú phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) có 9 người dương tính với nCoV. Gần 2 tháng trời điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương 2, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ lo lắng, sợ hãi, lạc quan, hiện nay cả gia đình anh Thống đã khoẻ mạnh, được xuất viện về nhà an toàn.

Quá trình nằm viện, điều trị của cả nhà được em gái của anh Thống là chị Lê Na (SN 1982, thành viên may mắn không bị bệnh) ghi lại bằng hình ảnh sống động. Ở đó thể hiện sự ấm áp, tình yêu thương gia đình và niềm tin mãnh liệt sẽ chiến thắng Covid-19.

“Tin cả nhà anh trai 9 người dính Covid-19 quả là gây sốc. Nhưng bằng cách nào đó và nhờ những may mắn nào đó gia đình đã vượt qua. Tôi thấy biết ơn thật nhiều vì gia đình anh chị đã bình an. Tôi lấy hình ảnh từ Facebook anh chị, các cháu trong những ngày cách ly, điều trị, tổng hợp lại thành cuốn album này để sau này mỗi lần đọc lại, chúng ta lại thấy mình may mắn biết bao”, chị Lê Na cho biết.

Cuốn nhật ký bắt đầu bằng dòng chữ: “NHẬT KÝ MÙA COVID, gia đình Thống Nhung tháng 6, tháng 7 năm 2021”.

Ngày 13/6: Ngày Covid ghé nhà... Lê Na đã viết lên nhật ký dòng cảm nhận: “Đôi khi, ta phải đón nhận những điều không may”.

Ngày 15/6, 9 người trong gia đình anh Thống là F1, gồm: vợ chồng anh Thống và 5 người con, cùng bà ngoại và bà giúp việc được đưa đi cách ly tại Trường mầm non Trần Phú. “Nhà mình gọi là đi du lịch mùa Covid. Anh Thống thì tếu táo: Nhờ ơn Covid-19 mình lại được đi nhà trẻ”, nhật ký ghi.

Ngày 15/6, chị Nhung là vợ anh Thống có kết quả dương tính với nCoV.

Cả nhà xác định tư tưởng để chiến đấu trong khu cách ly. Ngày 16/6, anh Thống lo lắng đến mức phải kêu trời, cầu mong nếu có người dương tính tiếp theo thì hãy là anh, đừng để các con dính con virus tai quái này. Trong khu cách ly, anh Thống làm mọi việc để căm sóc các con.

Nhật ký ghi lại cảm giác lúc anh Thống bắt đầu bị nhiễm virus.

Ngày 26/6, 9 người trong gia đình anh Thống đều có kết quả dương tính với nCoV.

Cả nhà "khăn gói" ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 để điều trị.

Nhật ký ghi lại "Khoảng thời gian gia đình nằm viện, nhiều bạn bè hỏi thăm, quan tâm".

Cả gia đình theo phác đồ điều trị, uống thuốc đều đặn mỗi ngày.

Sinh nhật bé Bang 10 tuổi được tổ chức trong viện.

Ngày 10 đến ngày 15/7, 4 người trong gia đình có kết quả âm tính, được về nhà cách ly.

Ngày 20/7, nhóm thứ 2 trong gia đình tiếp tục được xuất viện.

Lúc này chỉ còn lại anh Thống và bé Phương Phương ở lại viện.

Lần đầu tiên anh Thống ở viện vừa phải làm mẹ, làm bố, chăm sóc lo lắng cho con trong khu điều trị.

Những ngày này, bé Phương Phương âm tính rồi lại dương tính. Ngày nào cả nhà cũng hồi hộp chờ đợi kết quả.

Hai người cuối là anh Thống và bé Phương Phương được xuất viện về nhà.

Nhật ký kết thúc với những dòng rất ý nghĩa: “Thật may mắn là những khó khăn, trở ngại đã không đánh gục chúng ta mà tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh. Cầu mong những điều may mắn sẽ đến với mọi người. Và sớm thôi, tất cả chúng ta sẽ được tự do đi lại, tự do kết nối, tự do trao nhau những vòng tay ôm. Cảm ơn vì trong khó khăn, chúng ta được bên nhau!

Thiện Lương