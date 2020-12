Hãy cùng tham khảo những lời chúc Giáng sinh dưới đây để gửi tới bạn bè, người thân trong dịp Noel này nhé.

1. Sending the warmest Christmas wishes to you and your family. May God shower his choicest blessings on you and your family this Christmas!

Gửi đến bạn và gia đình những lời chúc Giáng sinh ấm áp nhất. Xin Chúa ban phước lành đến bạn và người thân trong mùa Giáng sinh năm nay!

2. Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!

Tình yêu, An bình và Niềm vui đã đến trên Trái Đất trong ngày Giáng sinh để làm cho bạn hạnh phúc và hân hoan. Chúc cho niềm hạnh phúc tràn ngập cuộc đời bạn.

3. Christmas time is here. I hope you have a wonderful New Year. May everyday hold happy hours for you.

Giáng sinh đã đến. Tôi chúc bạn một năm mới thật tuyệt vời. Mong mỗi ngày qua đi sẽ là những giờ phút hạnh phúc dành cho bạn.

4. Faith makes all things possible; Hope makes all things work and Love makes all things beautiful. May you have all the three for this Christmas. Merry Christmas!

Niềm tin làm mọi thứ trở nên khả thi; Hi vọng làm mọi thứ hoạt động và Tình yêu làm mọi thứ trở nên đẹp đẽ. Chúc bạn có cả 3 điều ấy trong mùa Giáng sinh này.

5. Sending thoughtful wishes to you in the hope you have the joy and love that come with the Christmas season.

Gửi tặng bạn những lời chúc sâu sắc với hy vọng bạn có nhiều niềm vui và tình yêu trong mùa Giáng sinh này.

6. Fulfillment – Merry Christmas and may you live a long and happy life filled with goodwill and friendship.

Chúc bạn sự viên mãn, sống lâu và có cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập lòng tốt và tình bạn.

7. Wish you a Merry Christmas and may this festival bring abundant joy and happiness in your life!

Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và mong rằng mùa lễ này sẽ mang thật nhiều niềm vui và hạnh phúc đến với cuộc sống của bạn!

8. Christmas is about sharing and spending time with family and friends. It’s about creating happy memories with those you love.

Giáng sinh là sẻ chia, là khoảng thời gian dành cho gia đình, bạn bè. Đây là khoảng thời gian tạo nên những kỉ niệm hạnh phúc với những người bạn yêu quý.

9. Christmas is a time for cherishing those who bring so many blessings to our lives. May your heart feel that love this Christmas and throughout the New Year ahead.

Giáng sinh là thời gian để yêu thương những người mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta. Hãy để trái tim bạn cảm nhận được tình yêu trong mùa Giáng sinh này và trong suốt một năm tới.

10. Christmas fills me with hope, joy, love, and happiness. I want you to know that your friendship makes me feel the same way.

Giáng sinh với tôi là hy vọng, niềm vui, tình yêu và hạnh phúc. Tôi mong bạn biết rằng tình bạn của chúng ta cũng khiến tôi cảm thấy y như vậy.

Noel - Giáng Sinh năm 2020 Lễ Giáng Sinh (còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel, Nô-en, Christmas, Xmas) là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu được sinh ra. Noel đang đến thật gần, hãy cùng Vietnamnet tìm hiểu rõ hơn về ngày lễ Noel - Giáng sinh nhé

Những món quà Giáng sinh độc đáo dành tặng người yêu Giáng sinh là khoảng thời gian mọi người thường quây quần và gửi tặng cho nhau những món quà, lời chúc ý nghĩa. Dưới đây là gợi ý quà tặng người yêu, bạn có thể tham khảo.

Những lời chúc Giáng sinh ý nghĩa và ấm áp Giáng sinh là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn. Đây cũng là cơ hội để chúng ta dành cho nhau những lời chúc ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Đăng Dương(tổng hợp)