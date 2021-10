Zalo ngày càng tích hợp nhiều tiện ích. Hiện nay, người người lao động đã có thể kiểm tra mình có được nhận tiền hỗ trợ từ Nghị quyết 116 hay không thông qua ứng dụng này.

Cách tra cứu mức hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp qua Zalo

Để người lao động có thể kiểm tra nhanh mình có thuộc đối tượng nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 hay không, nhiều tài khoản Zalo chính thức của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cà Mau, Hà Tĩnh, An Giang,... đã cập nhật tính năng hỗ trợ tra cứu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngay trên OA của mình.

Trên Zalo, người lao động đã có thể tra cứu nhanh mức hưởng BHTN theo Nghị quyết 116. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, người lao động chỉ cần tìm và quan tâm OA Bảo hiểm xã hội của tỉnh, thành phố mình sinh sống. Tại giao diện chính, sau khi chọn mục “Bảo hiểm thất nghiệp” sẽ được dẫn đến website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tại đây, người lao động chỉ cần nhập thông tin họ tên, mã BHXH và thực hiện tra cứu.

Sau đó, giao diện sẽ hiển thị các thông tin về thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp và mức hưởng thất nghiệp, mức hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

“Tôi thấy khá thuận tiện vì thao tác cũng khá đơn giản, không cần cung cấp quá nhiều thông tin. Không chỉ tra cứu cho bản thân tôi còn có thể tra cứu giùm người thân, bạn bè nữa”, chị Anh Thư (Nhân viên văn phòng, Hà Nội) nói.

Các bài viết “Hướng dẫn tra cứu BHTN qua Zalo” được đăng tải trên OA BHXH của các tỉnh thành. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài việc bổ sung tính năng mới, để tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp nhận được hỗ trợ từ Quỹ BHTN thuận tiện và nhanh chóng nhất, BHXH các tỉnh, thành cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về Nghị quyết 116.

Trong đó, các đơn vị này đã tăng cường truyền thông trên môi trường internet, mạng xã hội, website, Zalo,... thông qua việc gửi tin nhắn, thông báo, hotline cũng như thường xuyên đăng tải các bài viết liên quan đến Nghị quyết 116 như: Giải đáp thắc mắc về đối tượng hưởng hỗ trợ; Hướng dẫn tra cứu tiền hỗ trợ trên Zalo,...

Hơn 12 nghìn tỷ đồng đã đến tay người lao động

Tính đến ngày 26/10, trên cả nước, hơn 5,1 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTT với tổng số tiền hơn 12.370 tỷ đồng. Hiện ngành BHXH tại các địa phương cũng đang ráo riết triển khai để tiền hỗ trợ nhanh chóng đến tay cho người lao động, doanh nghiệp.

Đơn cử tại TP.HCM đã có gần 950 nghìn người lao động được hỗ trợ từ Quỹ BHTN, với tổng số tiền trên 2.331 tỷ đồng. Tương tự, tại TP. Đà Nẵng gần 118 nghìn người, Đồng Nai hơn 322 nghìn người,... cũng đã nhận được hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Tiền hỗ trợ được chuyển vào tài khoản của người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Zalo “Sở Thông tin Truyền thông TP. Hà Nội”.

Theo thông tin đăng tại trên Zalo “Bảo Hiểm Xã Hội Đồng Nai”, đại diện đơn vị này nhận định, chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo. BHXH tỉnh xác định đây là trách nhiệm với người lao động và doanh nghiệp, đồng thời là trách nhiệm đối với tỉnh Đồng Nai, cùng với lãnh đạo tỉnh góp phần giải quyết những khó khăn do dịch Covid-19.

Vì vậy, toàn thể cán bộ nhân viên BHXH Đồng Nai đã nỗ lực, tập trung cao độ, làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật nhằm đẩy nhanh tiến độ để người lao động sớm nhận được chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm trở lại sản xuất, kinh doanh.

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng. Ảnh minh họa: P.N.

Bên cạnh việc hưởng trợ cấp, chính sách BHTN cũng giúp người lao động có cơ hội được hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, từ đó tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp mới chất lượng hơn cho bản thân. Các trung tâm dịch vụ việc làm sẽ tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động thất nghiệp phù hợp với trình độ chuyên môn, cũng như vị trí việc làm mới. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ học nghề để sớm quay trở lại thị trường lao động.

Theo Nghị quyết 116, từ ngày 1/10/2021, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ BHTN đến ngày 31/12/2021; giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đến hết ngày 30/9/2022. Dự kiến, nguồn kinh phí hỗ trợ cho người lao động cả nước khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến năm 2020. Đối với người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN.

Thúy Ngà