Trong kì nghỉ tết Dương lịch 2022, để có những trải nghiệm du lịch thú vị mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, du khách có thể tham khảo các gợi ý dưới đây.

Bay dù lượn Đồi Bù, Chương Mỹ: "Lượn" bầu trời, ngắm Hà Nội từ độ cao 700m

Đồi Bù (xóm Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đang là "tọa độ check-in" được những người trẻ mê hoạt động thể thao mạo hiểm đặc biệt ưa thích vào dịp cuối năm 2021.

Điểm cất cánh nằm trên cao độ 655m, sở hữu địa hình thoai thoải với điều kiện gió thuận lợi cho việc bay dù lượn. Theo chia sẻ của anh Đặng Văn Mỹ - huấn luyện viên bay dù lượn, phi công có số giờ bay dù lượn nhiều nhất Việt Nam (hơn 800 giờ bay): 3 tháng cuối năm là thời điểm lý tưởng nhất để bay dù lượn ở khu vực đồi bù.

Những ngày cuối tháng 12, những sườn đồi nơi đây vẫn được phủ kín bởi lau trắng, tạo nên cảnh tượng lãng mạn. Du khách có thể vừa bay dù lượn lơ lửng giữa bầu trời vừa thỏa sức ngắm nhìn đồi lau bạt ngàn, chiêm ngưỡng rừng núi mênh mông.

Chi phí cho một lần bay là 1,2 triệu đồng/1 người, được trải nghiệm bay từ 15-30 phút (chưa bao gồm phí di chuyển, ăn...). Du khách được cung cấp đầy đủ phương tiện, đồ bảo hộ khi bay, nước uống, chụp ảnh - quay phim bằng GoPro và bảo hiểm.

Người chơi có thể đăng ký tham gia với các câu lạc bộ được cấp phép đào tạo và tổ chức bay dù lượn như Mebayluon Paragliding, Vietwings Hanoi, Hanoi Paragliding... Du khách muốn trải nghiệm hoạt động này trong kì nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021 nên liên hệ đăng kí sớm từ khoảng 5 - 10 ngày.

Chèo SUP trên sông Hồng: Trải nghiệm mạo hiểm nhưng ấn tượng

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc thử sức chèo SUP (Stand Up Paddle Boarding) trên sông Hồng, ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ một góc rất khác khiến nhiều người yêu thích.

Nếu không phải người chơi SUP chuyên nghiệp, du khách có thể lựa chọn dịch vụ của một câu lạc bộ ở Hà Nội, với giá 650.000 đồng/nửa ngày, bao gồm phí cho mượn SUP, đồ ăn để cắm trại, xe ôtô đưa đón tại 2 điểm đầu, cuối và bảo hiểm du lịch. Ngoài ra du khách còn có một hướng dẫn viên để dẫn đường và đảm bảo an toàn.

Trước khi bắt đầu, du khách được hướng dẫn viên dạy cách sử dụng dụng cụ ván và xử lý tình huống khi di chuyển như đứng, chèo cơ bản và leo lên SUP khi bị ngã xuống nước. Ngoài ra, du khách cũng được yêu cầu mặc áo phao và đeo dây nối từ chân tới SUP, trong trường hợp ngã xuống nước vì mất thăng bằng, ván sẽ thay thế chiếc phao.

SUP hay ván chèo đứng là dụng cụ thể thao bằng nhựa hoặc bơm hơi có ván chèo, có thể chơi trên nhiều mặt nước khác nhau như hồ, vịnh, sông, thác... Hiện nay, ở Hà Nội có một số điểm cho thuê SUP như 29 Nguyễn Đình Thi, 45 Vệ Hồ... với giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng/nửa ngày.

Tour đạp xe khám phá Hà Nội: Ngắm vườn chuối, ruộng rau, "lạc" vào một Hà Nội thật khác

Sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, các hoạt động du lịch trải nghiệm như cắm trại, đạp xe, trekking… đang dần phổ biến với du khách Hà Nội. Một công ty du lịch tại Hà Nội đang sáng tạo và thử nghiệm hình thức du lịch khám phá bằng xe đạp để phục vụ nhu cầu du khách dịp cuối năm.

Khi đăng kí tham gia tour, HDV sẽ lựa chọn loại xe phù hợp cho từng du khách. Du khách sẽ được khám phá những hình ảnh rất khác về Hà Nội: khu vực bãi bồi xanh mướt, bình yên dưới chân cầu Long Biên, tổ chức tiệc trà ven sông Hồng, thăm những ngôi đình cổ trăm năm tuổi ở Đông Ngạc, gặp gỡ những người dân địa phương am hiểu văn hóa - lịch sử...

Mỗi tour khám phá Hà Nội bằng xe đạp có chi phí 1,3 triệu đồng/người. Du khách tham gia tour cần đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng chống Covid-19, thực hiện khai báo y tế. Hầu hết những du khách đã trải nghiệm đều bày tỏ sự hài lòng và những điều bất ngờ mà tour du lịch này mang tới.

Cắm trại

Nếu không có điều kiện tham gia các tour vận động như đạp xe khám phá Hà Nội hay chưa sẵn sàng trải nghiệm các môn thể thao mạo hiểm như chèo SUP hay bay dù thì cắm trại là lựa chọn "an toàn" mà vẫn vui dành cho du khách trong kì nghỉ Tết Dương lịch 2022.

Du khách nên chọn các khu vực cắm trại có diện tích rộng để vui chơi thoải mái mà vẫn có thể hạn chế tiếp xúc gần với người lạ.

Du khách có thể đến điểm trại ở vườn quốc gia Ba Vì, hồ Đồng Mô, hồ Hàm Lợn, vịnh Lòng Hồ... Hiện, tại các địa điểm này đều có dịch vụ cho thuê lều, trại, đồ dùng để nấu ăn, tổ chức tiệc nướng... hoặc du khách có thể thuê tại trung tâm thành phố và mang theo.

Trong chuyến cắm trại, du khách có thể kết hợp trải nghiệm trekking lên núi, chèo thuyền kayak trên hồ hay đơn giản tụ họp cùng bạn bè, tổ chức tiệc nướng, "trốn" khỏi sự ồn ào của thành phố.

