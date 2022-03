Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch bay và giá vé tham gia ngày hội khinh khí cầu tại Hà Nội vào cuối tuần này.

Sự kiện ngày hội khinh khí cầu tổ chức tại khu vực vườn nhãn Long Biên, Hà Nội thu hút sự chú ý của người dân Thủ đô và du khách. Ngày 25/3 và 26/3, hàng ngàn du khách tìm tới đây để trực tiếp ngắm nhìn, trải nghiệm bay khinh khí cầu.

Tuy nhiên, không ít du khách khá thất vọng khi tới vào thời điểm..."vắng bóng" khinh khí cầu. Được biết, các khinh khí cầu trong sự kiện sẽ chỉ được bay vào khung giờ đã định.

Cụ thể, trong ngày 26/3: 22 khinh khí cầu sẽ trình diễn từ 8h - 11h sáng và 10 khinh khí cầu sẽ trình diễn từ 16h - 17h tại vườn nhãn Long Biên. Tối cùng ngày, 22 khinh khí cầu sẽ cùng tham gia "Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get On Ha Noi - Night of Dreams" tổ chức tại địa điểm trên. Theo ban tổ chức, đêm hoa đăng này hứa hẹn nhiều hấp dẫn, sôi động khi 22 khinh khí cầu đồng loạt được thắp sáng rực rỡ, in bóng xuống sông Hồng.

Trong ngày 27/3, 22 khinh khí cầu sẽ trình diễn phục vụ du khách từ 8h - 11h và 10 khinh khí cầu sẽ trình diễn từ 16h - 17h tại vườn nhãn Long Biên.

Đây là một sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022”, với chủ đề “Get on Hanoi 2022”, hưởng ứng việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của thành phố.

Các khinh khí cầu tham gia trình diễn bay trong sự kiện gồm có 03 khinh khí cầu cấp 7 (AX-7, FAI) theo tiêu chuẩn quốc tế: Thân khí cầu cao 22 - 25 m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 17-18 m; sức nâng bay của khí cầu hơn 500kg nên có thể chở được 3 người lớn hoặc 4-5 trẻ em, không kể phi công. Loại khinh khí cầu khác cũng được dùng trong sự kiện là 20 khinh khí cầu cấp 1 (AX-1), chiều cao 10-12 m.

Từ ngày 26/3, vé vào cửa là 60.000 đồng/người, trẻ em dưới 1,1m miễn phí, vé tham quan khinh khí cầu giá 25.000 đồng, vé bay 150.000 đồng/trẻ em và 300.000 đồng/người lớn.

Du khách muốn trải nghiệm bay khinh khí cầu để ngắm thành phố từ trên cao nên tới sớm vào buổi sáng để mua vé. Sáng 26/3, lượng người xếp hàng bay trải nghiệm rất đông, nhiều người đã mua vé từ sáng nhưng vẫn phải lùi lịch bay sang buổi chiều.

Quang Minh

