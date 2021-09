Cũng thông qua các câu chuyện âm nhạc của Sing for Life - Sing for Love các ca sĩ như: Erik, Trung Quân Idol,...muốn gửi ngàn lời yêu thương tới y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Tập 5 của Sing for Life - Sing for Love với chủ đề Gửi ngàn lời yêu sẽ lên sóng chính thức trên các nền tảng trực tuyến vào 20h10 ngày 23/09/2021. Đây là sự kiện âm nhạc hàng tháng với mục đích tạo dựng những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đồng thời mang tới cho khán giả cảm quan mới mẻ cuốn hút qua cách thể hiện trẻ trung, sáng tạo và riêng biệt.

Tập 5 có sự tham gia của các ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Trung Quân Idol, LyLy, Erik, MC Thành Trung cùng nhạc sĩ Dương Cầm và Background Band. Do tình hình giãn cách, chương trình sẽ lựa chọn phương án Đa không gian - Đa điểm cầu. Điểm đặc biệt của chương trình là sự phối trộn những bản “hit” của các nghệ sĩ với màu sắc âm nhạc mới. Thông qua chương trình, khán giả và nghệ sĩ có thể sẻ chia giao lưu trực tiếp, qua đó rút ngắn khoảng cách tạo nên những điểm chạm kết nối bất ngờ thú vị.

Toàn bộ số tiền gây quỹ trong tập 5 sẽ được dùng để mua trang thiết bị y tế và các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu, trao tặng cho đội ngũ y bác sĩ cũng như lực lượng khác ở tuyến đầu chống dịch trên toàn quốc.

"Tôi hy vọng rằng thông qua chương trình, các nghệ sĩ sẽ dùng tiếng hát của mình để gửi đến khán giả động lực, sức mạnh để mọi người vượt qua giai đoạn này. Và hơn hết nữa là chúng ta có thể giúp đỡ được nhiều hơn cho những người gặp khó khăn ngoài kia", Trung Quân Idol chia sẻ.

Bắt đầu từ tập 5, lịch phát sóng của chương trình Sing for life, Sing for love – Hát để sẻ chia được điều chỉnh thời gian lên sóng lúc 20h10 tối thứ Năm, tuần thứ 3 hàng tháng và được phát trực tuyến trên kênh fanpage và youtube của Sing for Life - Sing for Love; các kênh mạng xã hội của VTV Digital, Hội LHTN Việt Nam và nền tảng TikTok tại kênh TikTokLiveVietnam, ứng dụng VieON.

Tình Lê