Hoàng Dương, con trai út sinh năm 1999 của cố NSND Hoàng Dũng đảm nhiệm vai chiến sĩ công an thứ 4 ở Tân Xuân trong 'Phố trong làng'.

Trích đoạn phim 'Phố trong làng'

Phố trong làngđang tạm hoãn phát sóng và sẽ tiếp tục công chiếu trên VTV1 từ 13/1 tới. Phim dự kiến dài 60 tập và sắp tới sẽ bổ sung thêm một số nhân vật mới. Bên cạnh vai diễn do diễn viên Anh Tuấn (vai Chiến 'chó' trong Hương vị tình thân) đảm nhiệm thì công an xã Tân Xuân sẽ được tăng cường thêm một Thiếu úy công an do Hoàng Dương, con trai NSND Hoàng Dũng đảm nhiệm.

Diễn viên Anh Tuấn (giữa) sắp xuất hiện trong 'Phố trong làng'.

Cách đây ít ngày diễn viên Duy Khánh đã chia sẻ ảnh chụp cùng Hoàng Dương với lời giới thiệu: "Mừng đồng chí Thiếu uý đến với Tân Xuân. Anh và bố Hoàng Dũng tự hào về đồng chí". Duy Khánh từng là học trò của NSND Hoàng Dũng tại lớp cố nghệ sĩ chủ nhiệm ở ĐH Sân khấu Điện ảnh. NSND Hoàng Dũng là thầy dạy của hầu hết các diễn viên hiện nay như Thanh Hương, Việt Anh, Hồng Đăng, Huyền Thạch...

Duy Khánh và Hoàng Dương hậu trường cảnh quay 'Phố trong làng' chưa phát sóng.

Hoàng Dương sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp lớp Dvk37A vào tháng 11/2021. Phố trong làng là bộ phim truyền hình đầu tiên Hoàng Dương góp mặt. Tuy vậy Hoàng Dương vẫn chưa tiết lộ cụ thể về nhân vật mình đảm nhiệm cũng như tập nào sẽ xuất hiện. Trước khi đóng phim truyền hình, Hoàng Dương từng góp mặt trong hai vở kịch phát trên VTV là Con đường phía trước và Cuộc chiến không cân sức đóng cùng Quỳnh Kool khi còn đang là sinh viên.

Quỳnh An