Với 'Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp' - ấn bản kỷ niệm 70 năm ngày sinh tác giả với minh họa của 17 họa sĩ, bạn đọc sẽ được "gặp lại" một cuốn sách vừa quen vừa lạ.

Đông A kết hợp với NXB Văn họcấn hành tuyển tập Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp - ấn bản kỷ niệm 70 năm ngày sinh tác giả.

Nguyễn Huy Thiệp là một trong những nhà văn tiêu biểu của văn học Việt Nam đương đại, với những sáng tác truyện ngắn đặc sắc, mang hơi hướng huyền thoại, cổ tích hoặc lịch sử. Theo đại diện từ Đông A, cuốn sách được thực hiện theo mong muốn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp - ấn bản kỷ niệm 70 năm ngày sinh tác giả.

Bản in lần này có 42 tác phẩm tiêu biểu do chính tác giả lựa chọn và sắp xếp theo thời gian sáng tác, từ Những ngọn gió Hua Tát cho đến Quan Âm chỉ lộ theo bản in Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp do Đông A phát hành trước đây.

Ở lần xuất bản này, Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp có in bài viết Nói chuyện một mình của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Đây là bài ông viết đầu năm nay (2020), thể hiện những trăn trở, suy tư với nghề viết, thông qua hình thức hỏi - đáp.

13 năm trước, cuốn sách ra đời như một trù liệu cho việc "rửa tay gác bút" của tác giả. Lần này, cuốn sách ra đời là dấu ấn kỷ niệm tuổi 70 của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Những ngọn gió Hua Tát - minh hoạ của hoạ sĩ Lê Thiết Cương.

Trong lần xuất bản này có 3 ấn bản: Cao cấp, S500 và S100. Ở ấn bản cao cấp và S500, bạn đọc sẽ gặp lại một số minh họa quen thuộc trong lần in trước, đồng thời có một số minh họa mới. Tổng cộng ở ấn bản cao cấp sẽ có minh họa của 17 hoạ sĩ đương đại Việt Nam như Thành Chương, Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong, Phan Cẩm Thượng, Hoàng Phượng Vỹ... và họa sĩ Lena Sjoberg (Thụy Điển). Ngoài ra, ở ấn bản S100 sẽ có thêm 13 minh họa màu mới do các họa sĩ có tên tuổi trong nước thực hiện.

Quan Âm chỉ lộ - minh hoạ của hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950. Đầu năm nay, nhà văn bị tai biến phải nhập viện điều trị. Các sáng tác của ông chủ yếu ở mảng truyện ngắn, gây được nhiều chú ý trong cả giới phê bình và công chúng, với đề tài đa dạng gồm lịch sử và văn học, hơi hướng huyền thoại và cổ tích, xã hội Việt Nam đương đại, làng quê và những người lao động.

"Thật hiếm trong văn chương Việt Nam xưa nay, tôi dám chắc là chưa có, một nhà văn nào vừa xuất hiện đã gây được dư luận, càng viết dư luận càng mạnh, truyện chưa ra người ta đã kháo nhau, truyện đăng rồi tranh nhau tìm đọc, đọc rồi gặp nhau bình phẩm, bàn tán, chốn phòng văn cũng như chốn vỉa hè, đâu đâu cũng kháo chuyện... Văn đàn thời đổi mới đã khởi sắc, bỗng khởi sắc hẳn bởi những cuộc tranh luận, cả tranh cãi, quanh sáng tác của Nguyễn Huy Thiệp", nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận xét.

Nguyễn Huy Thiệp tự nhận mình là "một nhà văn may mắn gặp thời…". Ông từng được nhận huân chương Văn học Nghệ thuật Pháp (2007), giải thưởng Premio Nonino, Italy (2008).

Tình Lê