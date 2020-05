“Bước vào cửa hiệu nhiệm màu” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016, lọt vào danh sach best-seller của The New York Times, lọt vào để cử của hạng mục đề cử hạng mục Best Science & Technology (cuốn sách hay nhất thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ) của Goodreads Choice Awards. Cuốn sách cũng trở thành nguồn cảm hứng cho bài hát “Magic Shop” được nhóm nhạc Hàn Quốc BTS phát hành toàn cầu.