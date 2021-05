Bộ sách Mùi hương có thể “tỏa hương” thơm ngát ngay sau thao tác sờ chạm vào tem mùi hương được gắn trong trang sách.

"Không có trí tuệ nào mà không bắt nguồn từ chính các giác quan" - nhà giáo dục Maria Montessori đã khẳng định như vậy sau cả quá trình quan sát và làm việc với trẻ.

Phương pháp giáo dục thông qua kích thích các giác quan là một cách thức hiệu quả trên toàn thế giới. Đặc biệt, kích thích khứu giác sẽ góp phần kích hoạt sự tương tác giữa các tế bào não còn non trẻ, từ đó tăng cường khả năng phát triển trí tuệ của trẻ.

Chính vì lẽ đó, Đinh Tị Books vừa cho ra mắt bộ sách Mùi hương. Bộ sách gồm hai tập với hai chủ đề hoa và trái cây, giới thiệu về mùi hương các loại hoa và các loại quả thân thuộc xung quanh trẻ.

Bộ sách tỏa hương thơm ngát đầu tiên tại Việt Nam.

Bộ sách Mùi hương có thể “tỏa hương” thơm ngát ngay sau thao tác sờ chạm vào tem mùi hương được gắn trong trang sách. Trẻ và bố mẹ có thể chà sát nhẹ tem mùi hương để ngửi mùi hương của các loại hoa và quả. Từ hương thơm dễ chịu của các loài hoa như oải hương, hoa lan tới các mùi thơm từ trái cây như trái dâu tây, trái chuối, dưa hấu… đều được đưa vào trang sách. Các mùi hương được sử dụng trong sách đều được kiểm định và chứng nhận đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Bên cạnh đó, các góc của sách đều được bo tròn không gây nguy hiểm cho trẻ.

Trong mỗi cuốn sẽ có hình ảnh về các loài hoa quả và các từ vựng tiếng Anh tương ứng với nội dung giúp trẻ vừa nhìn vừa ghi nhớ mặt chữ. Mỗi cuốn sách đều tặng kèm mã QR học tiếng Anh. Bố mẹ và trẻ có thể quét mã để nghe cách phát âm chuẩn các từ vựng tiếng Anh trong sách.

Nhân dịp hè và 1/6 sắp tới, Đinh Tị Books cũng cho ra mắt bộ sách Sờ chạm. Bộ sách làm bằng chất liệu đặc biệt giúp trẻ cảm nhận bằng xúc giác một cách chân thật nhất.

Với cuốn sách Sờ chạm, bé sẽ được chạm và cảm nhận bằng xúc giác chân thật nhất bộ lông bên ngoài của các loài động vật quen thuộc như cừu, chó, mèo, gà con… Đi cùng với những cảm giác tinh tế là những thông tin bổ ích để trẻ dần mở mang kiến thức về thế giới xung quanh.

Không dừng lại ở đó, bên trong mỗi cuốn sách còn có các từ vựng tiếng Anh tương ứng với hình ảnh để trẻ vừa nhìn hình, vừa ghi nhớ mặt chữ, từ đó phát triển ngôn ngữ một cách nhanh chóng.

Sách được in trên chất liệu giấy bồi cao cấp và được bo tròn các góc. Trẻ có thể tự do khám phá thoải mái mà vẫn đảm bảo an toàn. Cùng với những hình ảnh minh họa sinh động, bắt mắt, Sách sờ chạm sẽ mang đến cho trẻ và bố mẹ những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ trong việc đọc sách.

