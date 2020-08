Quyển vở ai cũng muốn mượn (Everything you need to ace english language arts) là cuốn sách nằm trong series sách bán chạy của thương hiệu sách giáo dục hàng đầu của Mỹ.

Mục đích cuối cùng của việc học tiếng Anh là sử dụng trong công việc và đời sống. Thế nhưng nếu chỉ coi tiếng Anh là một môn học để vượt qua các kỳ thi hay để lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, chúng ta sẽ không thể biến ngôn ngữ này thành kỹ năng của bản thân mình.

Để có thể biến một ngoại ngữ thành ngôn ngữ chủ động (active language) của bản thân, người học cần rất nhiều trải nghiệm thực tế và thực dụng với ngoại ngữ ấy.

Một ví dụ điển hình cho xu hướng này chính là việc xây dựng và giảng dạy môn Language Arts ở Mỹ. Trong tiếng Anh, "arts" có thể hiểu là "nghệ thuật", là "những môn học xã hội như ngôn ngữ, lịch sử và văn chương", là "kỹ năng hay năng lực có thể phát triển nhờ đào tạo và luyện rèn". Nói một cách khác, "arts" là sự tổng hòa của giác quan, của cảm nhận và dĩ nhiên là những trải nghiệm có được nhờ tích lũy từ vô thức tới ý thức trong một thời gian dài.

Chính vì thế, ta có thể diễn giải Language Arts là "nghệ thuật ngôn ngữ". Trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ, Language Arts là một nhóm môn học rất được coi trọng với mục tiêu là đảm bảo cho học sinh khi tốt nghiệp sẽ có được năng lực giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống.

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam ngày càng có nhiều bạn nhỏ lựa chọn học tiếng Anh thông qua việc học các kiến thức khác như học toán, khoa học, tìm kiếm tài liệu và đọc sách truyện bằng tiếng Anh.

Có một cách khác cũng đặc biệt hiệu quả đối với việc trau dồi tiếng Anh, đó là tiếp cận ngôn ngữ theo cách của các bạn học sinh bản ngữ thông qua môn Language Arts. Tài liệu và giáo trình về môn học này có thể được tìm thấy rất nhiều trên mạng nhưng đều rất dài và chủ yếu viết bằng tiếng Anh với nhiều thuật ngữ giáo dục.

Nắm bắt được điều đó, Gamma - dòng sách Ngoại ngữ của Alpha Books đã mua bản quyền, chuyển ngữ và phát hành cuốn sách Everything you need to ace english language arts (tên tiếng Việt: Quyển vở ai cũng muốn mượn).

Đây là cuốn sách nằm trong series sách bán chạy của thương hiệu sách giáo dục hàng đầu của Mỹ Brain Quest (nhà xuất bản Workman). Mỗi cuốn sách trong series này tổng hợp các kiến thức cơ bản của một môn học theo chuẩn chương trình bậc trung học cơ sở (các lớp 6-7-8). Cuốn sách tổng hợp kiến thức môn Language Arts, tương tự như môn Ngữ văn của học sinh Việt Nam.

Ý tưởng độc đáo của bộ sách nằm ở chỗ nó được thiết kế mô phỏng cuốn vở ghi chép trên lớp của một học sinh giỏi nhất lớp. Nhờ vậy, nội dung mỗi cuốn sách không chỉ khái quát gần như đầy đủ những kiến thức cơ bản trong chương trình bậc trung học cơ sở mà chúng còn được trình bày theo cách rất khoa học, dễ hiểu và sinh động, bắt mắt.

Tình Lê